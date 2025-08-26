El escudo de Guatemala, símbolo patrio, y el poema de Asturias inspirado en la nación

El Congreso de la República de Guatemala describe que la versión actual del Escudo de Guatemala data de 1871, creado durante el gobierno de Miguel García Granados y diseñada por el ciudadano suizo Juan Bautista Brener.

Entre los elementos del escudo están los rifles, que aluden a la fuerza, mientras que las espadas a la justicia y soberanía.

Las ramas de laurel representan la victoria, el pergamino recuerda la fecha de la Independencia y el Quetzal simboliza la libertad.

En 1968, el presidente Julio César Méndez Montenegro estableció algunos cambios al escudo según acuerdo gubernativo del 12 de septiembre de 1968.

Guatemala bajo los ojos de Miguel Ángel Asturias

El talento de Miguel Ángel Asturias le llevó a explorar diferentes géneros con poesía, dramaturgia, cuentos y ensayos.

Al hablar de Asturias, Denise Phé-Funchal, escritora guatemalteca y docente de la carrera de Comunicación Estratégica de la Universidad del Valle de Guatemala expresa que es un autor vigente en el sentido de los temas que aborda a lo largo de su obra y siguen siendo parte de la realidad guatemalteca.

En su poema A Guatemala evoca mensajes como en el siguiente verso en que habla del punto central del Escudo de Guatemala: el quetzal.

"¡Patria de las perfectas aves, libre

vive el quetzal y encarcelado muere,

la vida es libertad, Patria, lo sabes!"



En el poema, Asturias destaca que no puede vivir en cautiverio, lo que refuerza el significado del ave en el escudo como un emblema de la libertad y la independencia.

Aunque el poema no menciona directamente las armas que aparecen en el escudo, sí menciona la lucha y la resistencia del pueblo.

A Guatemala

Por Miguel Ángel Asturias

¡Patria de las perfectas luces, tuya

la ingenua, agraria y melodiosa fiesta,

campos que cubren hoy brazos de cruces!

¡Patria de los perfectos lagos, altos

espejos que tu mano acerca al cielo

para que vea Dios tantos estragos!

¡Patria de los perfectos montes, cauda

de verdes curvas imantando auroras,

hoy por cárcel te dan tus horizontes!

¡Patria de los perfectos días, horas

de pájaros, de flores, de silencio

que ahora, ¡oh dolor!, son agonías!

¡Patria de los perfectos cielos, dueña

de tardes de oro y noches de luceros,

alba y poniente que hoy visten tus duelos!

¡Patria de los perfectos valles, tienden

de volcán a volcán verdes hamacas

que escuchan hoy llorar casas y calles!

¡Patria de los perfectos frutos, pulpa

de paraíso en cáscara de luces,

agridulces ahora por tus lutos!

¡Patria del armadillo y la luciérnaga

del pavoazul y el pájaro esmeralda,

por la que llora sin cesar el grillo!

¡Patria del monaguillo de los monos,

el atel colilargo, los venados,

los tapires, el pájaro amarillo

y los cenzontles reales, fuego en plumas

del colibrí ligero, juego en voces

de la protesta de tus animales!

Loros de verde que a tu oído gritan

no ser del oro verde que ambicionan

los que la libertad, Patria, te quitan.

Guacamayas que son tu plusvalía

por el plumaje de oro, cielo y sangre,

proclamándote va su gritería...

¡Patria de las perfectas aves, libre

vive el quetzal y encarcelado muere,

la vida es libertad, Patria, lo sabes!

¡Patria de los perfectos mares, tuyos

de tu profundidad y ricas costas,

más salóbregos hoy por tus pesares!

¡Patria de las perfectas mieses, antes

que tuyas, júbilo del pueblo, gente

con la que ahora en el pesar te creces!

¡Patria de los perfectos goces, hechos

de sonido, color, sabor, aroma,

que ahora para quién no son atroces!

¡Patria de las perfectas mieles, llanto

salado hoy, llanto en copa de amargura,

no la apartes de mí, no me consueles!

¡Patria de las perfectas siembras, calzan

con hambre de maíz sus pies desnudos,

los que huyen hoy, tus machos y tus hembras!