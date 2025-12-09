El Grinch llega al Centro Histórico: fecha, hora y lugar del cuentacuentos para toda la familia

Este 13 de diciembre se realizará el cuentacuentos titulado Cómo el Grinch robó la Navidad, una adaptación de este clásico navideño.

“Ven a descubrir la magia de la Navidad junto al travieso Grinch, en una mañana llena de alegría, historias y mucha imaginación”, indican los organizadores.

Se trata de una de las actividades para fomentar la convivencia familiar, así como el aprendizaje y la diversión de los más pequeños de la casa.

“Será un espacio para compartir en familia, reír, aprender y despedir juntos este año con mucha ilusión festiva”, añaden los organizadores.

Fecha

Sábado 13 de diciembre de 2025

Hora

10 horas

Lugar

Casa Municipal – antigua Tipografía Sánchez & De Guise (8ª avenida 12-58, zona 1)

Afiche oficial de la actividad. (Foto Prensa Libre: Municipalidad de Guatemala)

Precio

Entrada libre

*Prensa Libre no se hace responsable de cancelación, recalendarización o cambios en este evento.