Escenario
El Grinch llega al Centro Histórico: fecha, hora y lugar del cuentacuentos para toda la familia
El Grinch protagoniza historias, películas y diversos tipos de relato durante esta temporada. Conozca los detalles de la actividad.
Descubra los detalles de esta actividad protagonizada por el Grinch, uno de los personajes más queridos de la Navidad. Imagen ilustrativa. (Foto Prensa Libre: EFE)
Este 13 de diciembre se realizará el cuentacuentos titulado Cómo el Grinch robó la Navidad, una adaptación de este clásico navideño.
“Ven a descubrir la magia de la Navidad junto al travieso Grinch, en una mañana llena de alegría, historias y mucha imaginación”, indican los organizadores.
Se trata de una de las actividades para fomentar la convivencia familiar, así como el aprendizaje y la diversión de los más pequeños de la casa.
“Será un espacio para compartir en familia, reír, aprender y despedir juntos este año con mucha ilusión festiva”, añaden los organizadores.
Fecha
Sábado 13 de diciembre de 2025
Hora
10 horas
Lugar
Casa Municipal – antigua Tipografía Sánchez & De Guise (8ª avenida 12-58, zona 1)
Precio
Entrada libre
*Prensa Libre no se hace responsable de cancelación, recalendarización o cambios en este evento.