El incidente que protagonizó la actriz Selma Blair en un avión y por el que fue arrestada en EE. UU.

La actriz estadounidense Selma Blair, recordada por películas como "Legalmente rubia", se ha visto envuelta en una polémica debido a que habría protagonizado un incidente a bordo de un avión.

Según informó la BBC, la actriz recibió una citación judicial por presuntamente agredir a dos auxiliares de vuelo de Delta Air Lines, en un avión que cubría la ruta entre Los Ángeles y Nueva York.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo 11 de octubre, alrededor de las 23:00, hora local, a bordo del vuelo 938 de Delta Air Lines.

Las autoridades estadounidenses informaron que recibieron una llamada el domingo en la que se reportaba a un "pasajero que se comporta de manera agresiva".

CBS News agregó que la tripulación del avión habría inmovilizado a Blair para evitar que agrediera a más personas.

En un audio difundido por CBS News, se escucha al piloto solicitar personal médico tras reportar que había personas con mordeduras y hemorragia nasal.

Selma Blair was arrested Sunday after an alleged violent incident aboard a Delta flight from Los Angeles to New York:



• Blair allegedly tried to open the plane door mid-flight, punched one flight attendant and bit another



• She was taken into custody after landing and… pic.twitter.com/75VrrZfBR4 — Variety (@Variety) October 12, 2026

De acuerdo con la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, Blair habría agredido a dos auxiliares de vuelo, quienes resultaron heridos. Uno de ellos fue trasladado a un centro asistencial.

El representante de la actriz declaró a la BBC que Blair, de 54 años, habría reaccionado de esa forma debido a que sufrió una "emergencia médica que provocó su conducta agresiva".

Además, el representante agregó que, al aterrizar el avión, Blair recibió atención médica y se encontraba en condición estable. La actriz fue arrestada después de que la aeronave aterrizara.

🚨 Selma Blair allegedly caused chaos aboard a Delta Airlines flight -- punching one flight attendant and biting another after trying to open the plane's door in the middle of the flight. pic.twitter.com/YnfqQEjRsN — TMZ (@TMZ) October 12, 2026

Respecto a la citación que recibió, la BBC afirma que Blair debe comparecer ante el tribunal de infracciones menores de Brooklyn. Sin embargo, no se ha fijado una fecha para la audiencia.

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