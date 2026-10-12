Escenario
El incidente que protagonizó la actriz Selma Blair en un avión y por el que fue arrestada en EE. UU.
La actriz estadounidense Selma Blair recibió una citación judicial tras ser arrestada por protagonizar un incidente dentro de un avión y herir a miembros de la tripulación.
La actriz y escritora estadounidense Selma Blair sonríe mientras participa en un evento para celebrar la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) en el jardín sur de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 2 de octubre de 2023. (Foto Prensa Libre: EFE)
La actriz estadounidense Selma Blair, recordada por películas como "Legalmente rubia", se ha visto envuelta en una polémica debido a que habría protagonizado un incidente a bordo de un avión.
Según informó la BBC, la actriz recibió una citación judicial por presuntamente agredir a dos auxiliares de vuelo de Delta Air Lines, en un avión que cubría la ruta entre Los Ángeles y Nueva York.
Los hechos ocurrieron el pasado domingo 11 de octubre, alrededor de las 23:00, hora local, a bordo del vuelo 938 de Delta Air Lines.
Las autoridades estadounidenses informaron que recibieron una llamada el domingo en la que se reportaba a un "pasajero que se comporta de manera agresiva".
CBS News agregó que la tripulación del avión habría inmovilizado a Blair para evitar que agrediera a más personas.
En un audio difundido por CBS News, se escucha al piloto solicitar personal médico tras reportar que había personas con mordeduras y hemorragia nasal.
De acuerdo con la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, Blair habría agredido a dos auxiliares de vuelo, quienes resultaron heridos. Uno de ellos fue trasladado a un centro asistencial.
El representante de la actriz declaró a la BBC que Blair, de 54 años, habría reaccionado de esa forma debido a que sufrió una "emergencia médica que provocó su conducta agresiva".
Además, el representante agregó que, al aterrizar el avión, Blair recibió atención médica y se encontraba en condición estable. La actriz fue arrestada después de que la aeronave aterrizara.
Respecto a la citación que recibió, la BBC afirma que Blair debe comparecer ante el tribunal de infracciones menores de Brooklyn. Sin embargo, no se ha fijado una fecha para la audiencia.
Lea también: Tobey Maguire, el actor de Spider-Man, ofició la boda de su exesposa con un multimillonario