“El mejor regalo para un artista es el aplauso y en Guatemala eso está vigente”: Beto Cuevas da detalles del concierto que ofrecerá en el país

El músico y productor chileno Beto Cuevas, exlíder del grupo La Ley, promociona en la actualidad una gira de conciertos en formato acústico con el que continúa ganando respeto, cariño y admiración debido a su inconfundible voz, su interpretación, su presencia escénica y la capacidad para conectar con el público.

El miércoles 17 de septiembre, Cuevas ofreció una conferencia de prensa en un hotel de la ciudad de Guatemala, dio algunos detalles del concierto que ofrecerá este jueves 18 en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias y recalcó la conexión que tiene con sus admiradores en el país.

“Creo que el mejor regalo que puede recibir un artista es el aplauso y la aceptación del público y eso está vigente en Guatemala. Desde la primera vez que visité el país, me sentí muy bien recibido por su gente”, dijo Cuevas.

El músico y productor chileno se consolidó como el líder de La Ley, la banda de rock chilena que se convirtió en un referente del rock latino y que alcanzó el éxito internacional con álbumes como Invisible (1995), Vértigo (1998) y Uno (2000).

En la actualidad, Cuevas promociona Beto Cuevas Acústico, un show en el que privilegia éxitos de La Ley. Además, dijo que cuenta con el privilegio que hijos de sus amigos escuchen esos éxitos con los que alcanzaron popularidad.

“Cuando personas de mi generación, que ahora tienen hijos les transmiten un poco su gusto musical a las nuevas generaciones es maravilloso porque eso de alguna manera también te permite perpetuarte, o más que perpetuarte, prolongarte en la línea del tiempo. Eso es muy bonito porque también puedes cantar a ellos y llenarles el corazón con tu música”, añadió.

Las expectativas en Guatemala

La Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, en la ciudad de Guatemala, será el recinto en el que Beto Cuevas se presente este jueves 18 de septiembre, a las 20 horas, un lugar icónico y anhelado por grandes luminarias musicales.

“Nosotros los artistas existimos gracias justamente al público. Por eso, siempre insisto en la importancia del respeto al público. Además, hay qué entender que cada público, cada país y cada ciudad tiene su personalidad, por eso, el concierto en Guatemala contará con sorpresas”, dijo el artista chileno.

Beto Cuevas está convencido que su actual propuesta acústica integra la magia y virtuosismo de los músicos que lo acompañan y que, en Guatemala no será la excepción, aunque advirtió que tiene preparadas algunas sorpresas para ese show en el país. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

La gira en formato acústico que promueve Cuevas se apega a la nostalgia del pasado y reinterpreta los temas con la emoción y pasión de su presente, que disfruta y agradece por los frutos de estar conectado con ese vibrante vínculo sonoro.

“La gira que estamos haciendo es en recintos menos multitudinarios. Justamente con mi equipo elegimos teatros, porque en ellos se puede brindar un espectáculo distinto, íntimo y en el que se puede vivir una experiencia cómoda”, agregó.

“Espero que en Guatemala puedan disfrutar de una experiencia con sonidos y silencios, porque en este tipo de conciertos acústicos, el silencio también es parte de la música, aunque claro, habrá momentos para mostrar explosión. Así que, durante el concierto en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, espero que sea también una celebración de la vida y la celebración del amor en todos sus aspectos, que la gente asista con ganas de recibir eso, porque eso es lo que nosotros, todos los que hacemos música arriba del escenario, y yo como cantante y liderando este de este proyecto, les queremos entregar a todos”, concluyó.

El músico y productor chileno Beto Cuevas promociona una gira en formato acústico y para su concierto en Guatemala, garantiza calidad y cercanía.(Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Fecha

Beto Cuevas ofrecerá un concierto en Guatemala, el jueves 18 de septiembre del 2025.

Hora

El concierto está previsto para las 20.30 horas.

Lugar

La Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, zona 1 de la capital.

Precios y localidades

Balcón II - Q560

Balcón I y Palcos - Q780

Platea - Q995

Venta de entradas

Las entradas se pueden adquirir en la web oficial de eticket.gt

