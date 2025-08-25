Beto Cuevas ofrecerá concierto en Guatemala y promete una experiencia especial: “Mi compromiso es dejar el corazón en el escenario”

Luis Alberto Cuevas Olmedo, conocido en la escena musical como Beto Cuevas, continúa ofreciendo recitales en los que su inconfundible voz y su capacidad para conectar con el público evidencian su presencia escénica y su interpretación.

El músico y productor chileno se consolidó como el líder de La Ley, la banda de rock chilena que se convirtió en un referente del rock latino y que alcanzó el éxito internacional con álbumes como Invisible (1995), Vértigo (1998) y Uno (2000).

En la actualidad, Beto Cuevas promociona Beto Cuevas Acústico, un espectáculo en el que destaca éxitos de La Ley, se apega a la nostalgia del pasado y reinterpreta los temas con la emoción y pasión de su presente, que disfruta y agradece por los frutos de estar conectado con ese vibrante vínculo sonoro.

Desde junio pasado, la productora local Show Business Guatemala confirmó que Cuevas visitará el país y ofrecerá un concierto íntimo en la capital.

“Una noche con una de las mejores voces del rock en español está por llegar a Guatemala”, expresó Show Business en redes sociales.

“Beto Cuevas, una de las voces más icónicas del género y referente absoluto de la música en nuestro idioma, aterriza en nuestro país con un concierto acústico que promete emoción pura”, agregó la productora.

El show en Guatemala

Beto Cuevas está convencido que su actual propuesta acústica integra la magia y virtuosismo de los músicos que lo acompañan y que, en Guatemala no será la excepción, aunque advirtió que tiene preparadas algunas sorpresas para ese show en el país.

El músico y productor chileno concedió recientemente una entrevista a Prensa Libre y compartió detalles de su gira, las nuevas versiones del álbum que publicó en abril pasado y lo que espera en Guatemala.

"Beto Cuevas Acústico" es la gira con la que el artista chileno recuerda el pasado, pero destaca el presente. (Foto Prensa Libre: Cortesía Beto Cuevas)

“Mi presentación en Guatemala será definitivamente orgánica, porque todos los que estaremos arriba del escenario, haciendo música y yo, interpretando las canciones, pues lo haremos de una manera humana en carne y hueso, así que será muy lindo”, dijo Cuevas.

Convencido de que los momentos más emotivos de un concierto surgen con la conexión del público, el músico chileno anticipó que en Guatemala espera que los espectadores se expresen al 100%.

“Durante el show en Guatemala voy a requerir también de esa reacción y de esa comunicación que muchas veces se produce entre el artista y el público. Ese vaivén, esa suerte de diálogo que es tan importante justamente para crear eso que es intangible y que hace que termine un concierto y te vayas con el corazón lleno o inspirado hacia la vida y sentir que fuiste a presenciar algo especial, algo único”, agregó Cuevas.

La visión de Beto Cuevas

Durante la conversación, el artista chileno indicó que muchas personas lo conocieron cuando lideró La Ley. Sin embargo, mostró agradecimiento por el apoyo que recibe en la actualidad con sus diversos proyectos y etapas artísticas.

Beto Cuevas Acústico promete una experiencia integral, sonora e irrepetible. De acuerdo con el músico chileno, no se trata solo de versiones acústicas, sino de un momento íntimo y especial para compartir historias.

“Por lo menos trato, en la medida de mis posibilidades y de mi inspiración en el momento de que cada concierto sea único de diferentes formas, ya sea cambiando a veces el orden de las canciones, interpretando una canción que no hice en otro concierto, pero también creo que la interacción con el público es lo que hace que sea especial”, dijo.

“Si me preguntaran qué es lo que espero de ese día, del que estoy seguro será muy especial, espero tener un lindo reencuentro con Guatemala, ese lindo país, así como generar fuentes de comunicación que nos hagan sentir a todos bien, ya sea a nosotros desde el escenario y al público como espectador, que se vayan con el corazón lleno”, agregó.

Beto Cuevas promociona una gira de conciertos en formato acústico. (Foto Prensa Libre: Cortesía Beto Cuevas)

“El duelo” y la versión con Luz Gaggi

En julio pasado, Beto Cuevas publicó una nueva versión del tema El Duelo, acompañado por la cantante argentina Luz Gaggi, a quien respeta y admira.

El artista chileno grabó nuevamente uno de los temas más emblemáticos del repertorio de La Ley y lo catalogó como más crudo y eléctrico.

“El Duelo es una canción que ha tenido varias vidas y es muy lindo porque originalmente salió en el disco Invisible, que sacamos con La Ley en 1995. Además, fue el primer sencillo de ese disco, en su versión rock original, que contó con éxito internacional”, dijo Cuevas.

“Luego, en el 2001 grabamos La Ley MTV Unplugged y se convirtió en otro gran éxito cuando salió como segundo sencillo, en esa ocasión junto a Ely Guerra, quien le dio sensación de otra canción con su interpretación. Entonces se convirtió en un sencillo muy famoso. Pasó el tiempo y volvimos a hacer, por cierto, una versión muy linda de El Duelo junto a Ely Guerra para el disco acústico que se lanzó en abril de este año”, agregó.

El músico chileno indicó que recientemente surgió la posibilidad de crear una nueva versión de ese éxito al lado de Luz Gaggy y que no dudó en grabarla.

“Un día estaba viendo videos de YouTube y descubro a esta chica de Argentina que canta de una manera impresionante. Y dije, wow, me encantaría hacer algo con ella y por qué no hacer una nueva versión de El duelo”, dijo.

Portada de "El duelo", de Beto Cuevas y Luz Gaggi. (Foto Prensa Libre: Cortesía Beto Cuevas)

Con producción del legendario Humberto Gatica (Michael Jackson, Luis Miguel, Céline Dion), esta nueva entrega apuesta por una interpretación directa, con guitarras al frente y una tensión renovada.

“Ella tiene 22 años, entonces es distinto para una persona tan joven interpretar una canción como esa, como lo sería para una persona de nuestra generación que a lo mejor ha crecido y ha escuchado mucho la versión con Ely Guerra. Entonces, recuerdo cuando hablé con ella le dije que hiciera su arte, que agregara su talento y que reinventara la canción… y lo logró, por eso, con Luz Gaggi esta canción está viviendo una tercera vida”, dijo Cuevas.

El cantante y productor chileno dijo que la versión gustó tanto, que decidió crear un videoclip especial, el cual se grabó en Buenos Aires, Argentina, debido a que es una época fría y que, luego de un día de intenso trabajo, la pieza visual captó la esencia de la voz de Luz Gaggi.

El saludo para Guatemala

A propósito del concierto que ofrecerá en Guatemala, Cuevas agradeció a sus admiradores locales por sus manifestaciones de cariño. A los contemporáneos por apoyarlo desde que comenzó la aventura musical con La Ley y a las nuevas generaciones, por abrazar sus antiguas y nuevas creaciones sonoras.

“Para todo el público de Guatemala, les quiero mandar un saludo, un abrazo muy grande. Agradecer por su atención y apoyo. Espero que disfruten tanto como lo voy a hacer yo y mis músicos durante el concierto que les vamos a ofrecer en el Teatro Nacional, porque créanme, mi compromiso es dejar mi corazón en el escenario y hacer de que este show sea único. Así que muchas gracias por todo y espero llegar para allá, para poder hacer lo que sé hacer mejor, que son canciones”, concluyó.

Fecha

Beto Cuevas ofrecerá un concierto en Guatemala, el jueves 18 de septiembre del 2025.

Hora

El concierto está previsto para las 20.30 horas.

Lugar

La Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, zona 1 de la capital.

Precios y localidades

Balcón II - Q560

Balcón I y Palcos - Q780

Platea - Q995

Venta de entradas

Las entradas se pueden adquirir en la web oficial de eticket.gt

