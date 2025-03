“El memorial de Sololá”: 5 curiosidades de la nueva edición del libro ancestral del pueblo kaqchikel

El Memorial de Sololá estrena una edición con la traducción crítica de la copia más antigua que existe del manuscrito original, realizada por el doctor Sergio Francisco Romero Florián. Este libro ancestral ahora está disponible en línea para todo el mundo.



Rómulo Gallegos, rector de la Universidad Mesoamericana (UMES) explica que este centro de estudios superiores lleva 20 años publicando los volúmenes de la serie de Estudios Mesoamericanos, financiada con fondos propios. "La serie incluye Crónicas

Mesoamericanas, Ciudades Mesoamericanas, una traducción crítica del Popol Wuj, el Códice de Madrid y el Códice de Dresde, entre otros.

Ahora nace también esta nueva edición del Memorial de Sololá", dice Gallegos. Esta edición presenta fotografías del manuscrito, la transcripción, traducción y un estudio crítico del doctor Sergio Romero que es antropólogo, lingüista y políglota. Joshua Morales,

coordinador editorial de UMES, explica que este es el octavo título de la colección y en la edición también trabajaron el historiador Horacio Cabezas y el sacerdote y teólogo Félix Serrano.

1. ¿Por qué es importante el Memorial de Sololá?

El Memorial de Sololá es un manuscrito cuya fecha se sitúa entre los años 1572 y 1583. También es conocido como Anales de los Kaqchikeles. Expertos comentan que esta obra, al igual que el Popol Wuj, describe la cultura, tradiciones y costumbres de los pueblos

mayas posclásicos del Altiplano.



Los textos narran la historia de los kaqchikeles. La copia más antigua del manuscrito original, que está desaparecido, se conserva en la Sección Gutenberg del museo de la Universidad de Pensilvania.

Gallegos comparte que es la historia de un pueblo que sufrió, que vivió una situación de invasión y desarraigo y que luchó por su vida, sus ideales y su supervivencia. "No juzgo la conquista o la colonización; son eventos históricos, sociales y culturales a los que muchos pueblos hemos estado sometidos. Sin embargo, es hermoso ver cómo la expresión de un pueblo se manifestó en este Memorial", agrega.

2. Detalles curiosos de la edición actual

Matilde Ivic, arqueóloga, explica que esta nueva edición incluye fotografías "espectaculares" de la copia del manuscrito realizada en el siglo XVII, acompañadas por la transcripción en kaqchikel y la traducción al castellano de Sergio Romero.

Portada del Memorial de Sololá en la edición 2025 lanzada el 26 de febrero de 2024. (Foto Prensa Libre: cortesía UMES)

Romero emprendió la tarea de transcribir el texto debido a la dificultad de acceder directamente al manuscrito. "Otra de las riquezas es que, siendo Romero políglota y hablante de varios idiomas mayas y del náhuatl, pudo traducir títulos, nombres y vocablos escritos en k’iche’, ch’ol, mam, q’eqchi’ y náhuatl. Además de los autores kaqchikeles descritos por Francisco Hernández Arana y Francisco López Pakal, Romero identificó a otros seis autores cuyos nombres no aparecen, cuando antes se pensaba que eran solo dos o tres", explica Ivic.

3. Encuentro con la historia

Ivic expresa que uno de los grandes valores del Memorial de Sololá es la precisión del desarrollo cultural kaqchikel prehispánico y las fechas registradas a partir 1493, incluyendo la conquista española y los acontecimientos posteriores hasta aproximadamente 1619.



"En sus cartas de Pedro de Alvarado casi no incluyó fechas, mientras que los kaqchikeles sí lo hicieron con base en su calendario juna’. Por ejemplo, en 1493 hubo una gran batalla entre distintos grupos de kaqchikeles y la ganaron los de Iximché. También describen las costumbres, ceremonias, guerras y otros eventos trascendentales. Fechan con precisión el inicio de las pestes contagiadas por los españoles y describen los síntomas ", dice Ivic.



Los kaqchikeles formaban parte de la civilización maya del periodo posclásico. "Los guatemaltecos no deberían considerar a los kaqchikeles como traidores, como se enseña en las escuelas. No es así. Ellos tenían entidades políticas diferentes: los k’iche’s,

los kaqchikeles, los tz'utujiles, y todos competían por lo mismo", afirma la arqueóloga.

4. Promover el libro en las nuevas generaciones

Ilonka Ixmucané Matute, directora de la Biblioteca Nacional Luis Cardoza y Aragón, considera invaluable que se estén realizando traducciones de textos que preservan la historia del país. "Defiendo el libro en papel, pero es una riqueza que esta edición también esté disponible dentro del sitio web de la universidad y que sea de libre acceso", comenta la profesional.

Matute e Ivic también reflexionan sobre la necesidad de crear nuevas versiones dirigidas a niños y adolescentes para acercarlos al desarrollo cultural prehispánico y a la historia. Febrero debería dedicarse a estudiar la conquista española. "Es urgente que esto se

haga, pero además debe convertirse en una política educativa. Debemos descubrir nuestras raíces, de dónde venimos, quiénes somos y por qué somos como somos", concluye la directora de la biblioteca.

Por su parte, Laura Jazmín Cotí, viceministra de Patrimonio Cultural y Natural, comenta que estas ediciones arrojan nuevas visiones, nuevas línea y caminos, en especial porque refuerzan la tradición oral de las comunidades que nos han ido contando día a día.

5. ¿Dónde consultar el libro?

El libro estará a la venta en las instalaciones de la UMES y próximamente en Sophos. La inversión es de Q700.

De forma gratuita, estará disponible para consulta en las bibliotecas del país y podrá descargarse en formato PDF desde la página de la universidad: www.umes.edu.gt.