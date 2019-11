El poeta español Joan Margarit gana el Premio Cervantes 2019

El premio le fue atribuido “por su obra poética de honda trascendencia y lúcido lenguaje, siempre innovador”, dijo Guirao en Madrid al lado de la poeta uruguaya Ida Vitale, ganadora del Cervantes el año pasado.

“Ha enriquecido tanto la lengua española como la lengua catalana, y representa la pluralidad de la cultura peninsular en una dimensión universal de gran maestría”, añadió el ministro, citando las motivaciones del jurado.

El Cervantes, dotado con €125 mil (US$137 mil), es el segundo gran premio que recibe en 2019 este poeta catalán de 81 años, merecedor en mayo del Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, el más importante galardón de este género en español y portugués.

Este premio tiene a su vez una dotación de €42 mil 100 (US$46 mil 200), e incluye la edición de un poemario antológico.

#Actualidad | Joan Margarit gana el Premio Cervantes 2019

«Acostado a tu lado, oigo los trenes.

[…] Oigo cómo se alejan con el ruido más triste.

Quizá me he equivocado no subiendo a uno de ellos.

Quizá el último acierto

sea —abrazado a ti—

dejar pasar los trenes en la noche». pic.twitter.com/1l6bCD8va3

