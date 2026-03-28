El Puma regresa a Guatemala con “Gracias Tour” para cantarle a las mamás

José Luis Rodríguez El Puma, intérprete de Dueño de nada, Agárrense de las manos, Pavo real y muchos éxitos más, promete conectar con el corazón de todos los asistentes.

Con una trayectoria que ha marcado generaciones, el artista llega para ofrecer un espectáculo inolvidable cargado de energía, carisma y emoción.

El cantante venezolano comenzó su trayectoria en los años 60 y continúa activo en la música luego de superar una fibrosis pulmonar idiopática.

Conocido como “El Puma” por su papel en la novela Milagros, este sobrenombre se originó por la canción Mi amigo el Puma de Sandro.

Fecha:

Sábado 16 de mayo, 2026

Hora:

20 horas

Lugar:

Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, 24 calle 3-81 zona 1. Centro Cívico.

Precio:

Platea Central Q990.00 + Fee Q150.00

Platea Lateral Q890.00 + Fee Q150.00

Balcon I & Palcos Q690.00 + Fee Q125.00

Balcon II Q490.00 + Fee Q100.00

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