El sacrificio detrás de El Grinch: Jim Carrey necesitó entrenamiento de la CIA

El Grinch es un ser malhumorado y quejumbroso que intenta arruinarles la Navidad a los alegres vecinos de Villa Quién, pero una niña logra cambiar su corazón.

La cinta, estrenada en el 2000 y protagonizada por Jim Carrey, fue tan exigente para el actor que recibió entrenamiento de un experto en supervivencia y tortura de la CIA, con el fin de aprender técnicas que le ayudaran a soportar el dolor, anota Infobae.

Entre esas técnicas figuraban golpearse una pierna, comer sin distracción y fumar.

El primer día de grabación, Carrey estuvo a punto de abandonar el proyecto y devolver los 20 millones de dólares que había recibido.

Solo el proceso de maquillaje tomaba entre tres y ocho horas.

El traje, hecho con pelo de yak, sumado a la prótesis facial, los dientes postizos y los lentes de contacto, resultaba insoportable.

La prótesis de la nariz le dificultaba respirar, por lo que debía hacerlo todo el tiempo por la boca.

El director Ron Howard recordó escenas en las que el actor estaba tirado en el suelo, respirando con ayuda de una bolsa de papel, debido al estrés y la ansiedad que le provocaba el vestuario.

Carrey comentó que, durante el maquillaje, escuchaba todo el catálogo de los Bee Gees para distraerse.

En una declaración a ComicBook, afirmó que constantemente se repetía: “Es para los niños”.