Elaboran alfombra artística en honor de la Virgen de la Asunción

Jorge Corleto, director del Colectivo de Artistas Visuales Chucho Callejero, comentó a Prensa Libre que el motivo de la alfombra es el cortejo procesional extraordinario de la Virgen de la Asunción, por el 75 aniversario de la proclamación del dogma de la Asunción de María.

Por ello, la tarde de este sábado 25 de octubre a partir de las 16.30 horas se realiza una procesión extraordinaria dedicada a la Virgen de la Asunción, patrona de la Ciudad de Guatemala. “Más que patrona, es protectora”, afirma Corleto.

La alfombra que elaboran los seis integrantes del colectivo cultural Chucho Callejero se encuentra al pie del Arco de Correos, hasta donde llegará la procesión que saldrá de la Parroquia de la Virgen de la Asunción.

La imagen de la Virgen de la Asunción ocupará la parte central de la alfombra, diseñada con aserrín, corozo y flores. Sin embargo, explica Corleto, también se representarán sitios emblemáticos de la Ciudad de Guatemala, como la Iglesia Catedral, la fuente y algunos edificios.

La alfombra muestra como punto central el rostro de la Virgen de la Asunción e incluirá lugares emblemáticos de la ciudad de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Elmer Vargas).

Entre seis y ocho horas les ha tomado elaborar la alfombra, que trabajan en conjunto con Novafe. Se estima que la procesión pasará por este punto alrededor de las 18.30 horas.

La Virgen de la Asunción fue coronada el 6 de febrero de 1996 por el papa Juan Pablo II. El 8 de agosto del 2000, la corona y otros enseres fueron robados. En 2002, monseñor Quezada Toruño la coronó nuevamente.