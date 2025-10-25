Procesión de la Virgen de la Asunción: ¿cuál será el recorrido ampliado este sábado 25 de octubre?

Escenario

Procesión de la Virgen de la Asunción: ¿cuál será el recorrido ampliado este sábado 25 de octubre?

Conozca el recorrido de la procesión de la Virgen de la Asunción por el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala este sábado, desde las 16 horas.

|

time-clock

Procesión de la Virgen de la Asunción: ¿cuál será el recorrido ampliado este sábado 25 de octubre?

Este sábado se celebra el 75 aniversario del dogma de la Asunción de María. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Con motivo del 75 aniversario de la proclamación del Dogma de la Virgen de la Asunción, se celebrará una solemne procesión extraordinaria.

Nuestra Señora de la Asunción Coronada es la patrona titular de la Ciudad de Guatemala.

El papa Juan Pablo II la coronó en la visita que hizo a Guatemala el 6 de febrero del 2000. Sin embargo, esa corona fue robada a los pocos meses.

El cortejo de este sábado 25 de octubre saldrá del templo ubicado en la zona 2 a las 16 horas y se estima que regresará a las 23.30 horas.

LECTURAS RELACIONADAS

San Judas Tadeo, uno de los santos más venerados por la comunidad católica, es honrado el 28 de cada mes en el Templo de la Merced, donde sus devotos expresan su profunda fe y agradecimiento. (Fotografía Prensa Libre: Byron Rivera Baiza)

San Judas Tadeo 2025: cuándo es, a qué hora inicia y cuál es el recorrido de la procesión en la Ciudad de Guatemala

chevron-right
Monseñor Gonzalo de Villa, arzobispo metropolitano. (Foto: Arzobispado de Guatemala/Facebook)

¿Está listo para vivir y anunciar el Evangelio? Este es color del vestuario y punto de partida de su parroquia en la gran peregrinación

chevron-right

Según informaron los organizadores, el recorrido se amplió en 12 turnos debido a las actividades que la Arquidiócesis de Santiago llevará a cabo el domingo en la Plaza Mayor, como parte de la jornada “Viviendo y anunciando el Evangelio”. Por tal motivo, se cerrará la circulación en ese sector.

La procesión llegará hasta la 12 calle y pasará bajo el Arco de Correos donde el colectivo Chucho Callejero organiza la elaboración de una alfombra artística a partir de las 10 horas.

Recorrido de la procesión de la Virgen de la Asunción

Horarios estimados:

  • Salida de la iglesia de la Asunción, zona 2: a las 16 horas
  • Palacio Nacional (5ª calle y 7ª avenida): 17.15 horas
  • Arco de Correos: 18.35 horas
  • Santa Teresa: 19.40 horas
  • San Sebastián: 20.30 horas
  • Entrada: 23.30 horas

Mapa del recorrido

Conozca las calles y avenidas del Centro Histórico de Guatemala por donde pasará la procesión.

ESCRITO POR:

Lucrecia Choy

Periodista de Prensa Libre especializada en temas de bienestar y cultura con más de 20 años de experiencia. Primer lugar Concurso de Redacción enfocado en Sostenibilidad, Diplomado para Periodistas 2024.

Lee más artículos de Lucrecia Choy

ARCHIVADO EN:

Centro Histórico Procesión Virgen de la Asunción 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS