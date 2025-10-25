Procesión de la Virgen de la Asunción: ¿cuál será el recorrido ampliado este sábado 25 de octubre?

Con motivo del 75 aniversario de la proclamación del Dogma de la Virgen de la Asunción, se celebrará una solemne procesión extraordinaria.

Nuestra Señora de la Asunción Coronada es la patrona titular de la Ciudad de Guatemala.

El papa Juan Pablo II la coronó en la visita que hizo a Guatemala el 6 de febrero del 2000. Sin embargo, esa corona fue robada a los pocos meses.

El cortejo de este sábado 25 de octubre saldrá del templo ubicado en la zona 2 a las 16 horas y se estima que regresará a las 23.30 horas.

Según informaron los organizadores, el recorrido se amplió en 12 turnos debido a las actividades que la Arquidiócesis de Santiago llevará a cabo el domingo en la Plaza Mayor, como parte de la jornada “Viviendo y anunciando el Evangelio”. Por tal motivo, se cerrará la circulación en ese sector.

La procesión llegará hasta la 12 calle y pasará bajo el Arco de Correos donde el colectivo Chucho Callejero organiza la elaboración de una alfombra artística a partir de las 10 horas.

Recorrido de la procesión de la Virgen de la Asunción

Horarios estimados:

Salida de la iglesia de la Asunción, zona 2: a las 16 horas

Palacio Nacional (5ª calle y 7ª avenida): 17.15 horas

Arco de Correos: 18.35 horas

Santa Teresa: 19.40 horas

San Sebastián: 20.30 horas

Entrada: 23.30 horas

Mapa del recorrido

Conozca las calles y avenidas del Centro Histórico de Guatemala por donde pasará la procesión.