Escenario
San Judas Tadeo 2025: cuándo es, a qué hora inicia y cuál es el recorrido de la procesión en la Ciudad de Guatemala
El patrón de las causas difíciles será llevado en hombros por sus devotos en las calles de la Ciudad de Guatemala, como muestra de gratitud por su protección y auxilio.
San Judas Tadeo, uno de los santos más venerados por la comunidad católica, es honrado el 28 de cada mes en el Templo de la Merced, donde sus devotos expresan su profunda fe y agradecimiento. (Fotografía Prensa Libre: Byron Rivera Baiza)
En honor a San Judas Tadeo, los fieles devotos recorrerán parte de la zona 1 de la Ciudad de Guatemala, portando en hombros la imagen del santo de las causas desesperadas, en un acto de fe y devoción.
La actividad se realizará el próximo 26 de octubre, fecha en la que creyentes de San Judas Tadeo lo festejarán entre incienso, rezos y agradecimientos, como antesala de la peregrinación principal, programada para el 28 de octubre.
Al finalizar el recorrido, se oficiará una misa en honor a San Judas Tadeo, la cual comenzará a las 11 horas. La celebración continuará el lunes 27, con una eucaristía a las 14 horas, y el martes 28, con serenatas, procesiones y rezos dedicados al “fiel amigo de Jesús”.
La imagen del santo se encuentra resguardada en el templo de La Merced, zona 1 de la Ciudad de Guatemala, donde los fieles acuden en busca de auxilio ante causas difíciles.
Como cada año, durante esta festividad aumenta la devoción a San Judas Tadeo, y los creyentes se congregan en el templo de La Merced para rendirle homenaje.
Según la Asociación de Devotos de Jesús de La Merced y la Santísima Virgen de Dolores, este domingo están programadas la misa dominical, la procesión por la zona 1 y la misa mayor, como parte de la antesala de la festividad.
Cronograma para el domingo 26 de octubre
- Misa dominical: 6 horas
- Procesión:
• Salida: 7 horas
• Entrada: 10.45 horas
- Misa mayor: 11 horas
Recorrido de la procesión
De acuerdo con la Asociación de Devotos de Jesús de La Merced, el recorrido es el siguiente:
- Salida: 11 avenida 4-49, zona 1, Ciudad de Guatemala (Parroquia Nuestra Señora de La Merced)
- Recorre la 11 avenida y gira en la 8ª calle de la zona 1.
- Continúa por la 8ª calle hasta integrarse a la 13 avenida, en dirección oeste.
- Cruza frente al Mercado Colón, en la intersección de la 5ª calle y la 13 avenida, y pasa frente al templo de San José.
- Ingresa al Callejón del Judío, por la 3ª calle, y se incorpora a la 12 avenida.
- Gira en la 2ª calle y 11 avenida, para retornar al templo de Nuestra Señora de La Merced.
Festividad de San Judas Tadeo – martes 28 de octubre
Cronograma:
- Visita ininterrumpida a San Judas Tadeo: de 4.30 a 19.30 horas
- Mañanitas y santa misa de apertura: 5 horas
- Celebración de la santa eucaristía: 5.30, 7, 9, 12, 16, 18 y 19.30 horas