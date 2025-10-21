San Judas Tadeo 2025: cuándo es, a qué hora inicia y cuál es el recorrido de la procesión en la Ciudad de Guatemala

En honor a San Judas Tadeo, los fieles devotos recorrerán parte de la zona 1 de la Ciudad de Guatemala, portando en hombros la imagen del santo de las causas desesperadas, en un acto de fe y devoción.

La actividad se realizará el próximo 26 de octubre, fecha en la que creyentes de San Judas Tadeo lo festejarán entre incienso, rezos y agradecimientos, como antesala de la peregrinación principal, programada para el 28 de octubre.

Al finalizar el recorrido, se oficiará una misa en honor a San Judas Tadeo, la cual comenzará a las 11 horas. La celebración continuará el lunes 27, con una eucaristía a las 14 horas, y el martes 28, con serenatas, procesiones y rezos dedicados al “fiel amigo de Jesús”.

La imagen del santo se encuentra resguardada en el templo de La Merced, zona 1 de la Ciudad de Guatemala, donde los fieles acuden en busca de auxilio ante causas difíciles.

Como cada año, durante esta festividad aumenta la devoción a San Judas Tadeo, y los creyentes se congregan en el templo de La Merced para rendirle homenaje.

Según la Asociación de Devotos de Jesús de La Merced y la Santísima Virgen de Dolores, este domingo están programadas la misa dominical, la procesión por la zona 1 y la misa mayor, como parte de la antesala de la festividad.

Cronograma para el domingo 26 de octubre

Misa dominical: 6 horas

6 horas Procesión:

• Salida: 7 horas

• Entrada: 10.45 horas

• Salida: 7 horas • Entrada: 10.45 horas Misa mayor: 11 horas

Recorrido de la procesión

De acuerdo con la Asociación de Devotos de Jesús de La Merced, el recorrido es el siguiente:

Salida: 11 avenida 4-49, zona 1, Ciudad de Guatemala (Parroquia Nuestra Señora de La Merced)

11 avenida 4-49, zona 1, Ciudad de Guatemala (Parroquia Nuestra Señora de La Merced) Recorre la 11 avenida y gira en la 8ª calle de la zona 1.

Continúa por la 8ª calle hasta integrarse a la 13 avenida, en dirección oeste.

Cruza frente al Mercado Colón , en la intersección de la 5ª calle y la 13 avenida, y pasa frente al templo de San José .

, en la intersección de la 5ª calle y la 13 avenida, y pasa frente al . Ingresa al Callejón del Judío , por la 3ª calle, y se incorpora a la 12 avenida.

, por la 3ª calle, y se incorpora a la 12 avenida. Gira en la 2ª calle y 11 avenida, para retornar al templo de Nuestra Señora de La Merced.

Festividad de San Judas Tadeo – martes 28 de octubre

Cronograma: