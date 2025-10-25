¿Está listo para vivir y anunciar el Evangelio? Este es color del vestuario y punto de partida de su parroquia en la gran peregrinación

La Iglesia católica vivirá mañana uno de sus encuentros más importantes y fraternos, cuando las vicarías confluyan frente a la Catedral Metropolitana.

El encuentro se enmarca en el Segundo Sínodo Arquidiocesano y la "Peregrinación y Misa de Envío" de los servidores, en el marco del Jubileo de la Iglesia católica 2025, celebrado a escala mundial.

“Con gran alegría los invito a participar del evento Viviendo y anunciando el Evangelio”, explicó Monseñor Gonzalo de Villa, arzobispo metropolitano, en un mensaje dirigido a los feligreses y difundido en las redes sociales.

El encuentro será mañana, domingo, en la Plaza Central, a las 14 horas, frente a la Catedral Metropolitana, informó De Villa.

Después del mediodía, cada vicaría se reunirá en determinadas localidades para dirigirse en caminata hacia la Catedral, en un gesto que muestra el camino fraternal que debe tomar la Iglesia y como parte del jubileo de los equipos sinodales.

El 2025 es especial para la Iglesia, ya que es un año jubilar, con el tema “Peregrinos de esperanza”, que se vive en todo el mundo.

“Será una jornada de unidad, peregrinación, concierto, celebración eucarística y gracia de indulgencia”, agregó el arzobispo metropolitano.

“Los espero con mucho cariño. Caminemos juntos viviendo y anunciando el Evangelio”, enfatizó.

Para mayor información sobre los puntos de encuentro antes de la caminata en la capital guatemalteca, consulte al sacerdote de su parroquia o líderes eclesiales.

¿Qué color le toca vestir para su peregrinación?

Vicaría de la Santa Cruz: Amarillo

El lugar de encuentro para iniciar la peregrinación a las 14 hrs. será en la 1a. Calle y Avenida Juan Chapín Zona 1.

¿Cuáles son las parroquias de esta vicaría?

Vicaría Nuestra Señora de la Asunción: Azul

El lugar de encuentro para iniciar la peregrinación a las 14 hrs. en la 6a. Avenida entre 3a. y 2a. Calle, parque de Jocotenango.

¿Cuáles son las parroquias de esta vicaría?

Vicaría Nuestra Señora de Guadalupe: Verde

El lugar de encuentro para iniciar la peregrinación a las 14 hrs. será en la 21 calle y 7a. Avenida zona 1, por el monumento de la paz.

¿Cuáles son las parroquias de esta vicaría?

Vicaría Inmaculada Concepción: Celeste

El lugar de encuentro para iniciar la peregrinación a las 14 hrs. en el final de la Avenida del Cementerio y 13 calle zona 3.

¿Cuáles son las parroquias de esta vicaría?

Vicaría Nuestra Señora del Rosario: Rojo

El lugar de encuentro para iniciar la peregrinación a las 14 hrs. será en la 6a. Avenida entre 3a. y 2a. Calle Zona 2, parque de Jocotenango.

¿Cuáles son las parroquias de esta vicaría?

¡La Iglesia católica lo espera!