¿Está listo para vivir y anunciar el Evangelio? Este es color del vestuario y punto de partida de su parroquia en la gran peregrinación

Vida

¿Está listo para vivir y anunciar el Evangelio? Este es color del vestuario y punto de partida de su parroquia en la gran peregrinación

La Iglesia católica lo espera mañana en la peregrinación y el envío de los consagrados para el Segundo Sínodo Arquidiocesano, en la capital guatemalteca.

|

time-clock

Monseñor Gonzalo de Villa, arzobispo metropolitano. (Foto: Arzobispado de Guatemala/Facebook)

Monseñor Gonzalo de Villa, arzobispo metropolitano. (Foto: Arzobispado de Guatemala/Facebook)

La Iglesia católica vivirá mañana uno de sus encuentros más importantes y fraternos, cuando las vicarías confluyan frente a la Catedral Metropolitana.

El encuentro se enmarca en el Segundo Sínodo Arquidiocesano y la "Peregrinación y Misa de Envío" de los servidores, en el marco del Jubileo de la Iglesia católica 2025, celebrado a escala mundial.

“Con gran alegría los invito a participar del evento Viviendo y anunciando el Evangelio”, explicó Monseñor Gonzalo de Villa, arzobispo metropolitano, en un mensaje dirigido a los feligreses y difundido en las redes sociales.

El encuentro será mañana, domingo, en la Plaza Central, a las 14 horas, frente a la Catedral Metropolitana, informó De Villa.

LECTURAS RELACIONADAS

San Judas Tadeo, venerado en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos entre migrantes europeos desde la Gran Depresión de 1929, es considerado el santo de las causas perdidas. (Fotografía Prensa Libre: Byron Rivera Baiza)

San Judas Tadeo 2025: actividades, horarios y detalles de la festividad en la Iglesia La Merced

chevron-right
San Judas Tadeo

Cómo rezar una novena a San Judas Tadeo

chevron-right

Después del mediodía, cada vicaría se reunirá en determinadas localidades para dirigirse en caminata hacia la Catedral, en un gesto que muestra el camino fraternal que debe tomar la Iglesia y como parte del jubileo de los equipos sinodales.

El 2025 es especial para la Iglesia, ya que es un año jubilar, con el tema “Peregrinos de esperanza”, que se vive en todo el mundo.

“Será una jornada de unidad, peregrinación, concierto, celebración eucarística y gracia de indulgencia”, agregó el arzobispo metropolitano.

“Los espero con mucho cariño. Caminemos juntos viviendo y anunciando el Evangelio”, enfatizó.

Para mayor información sobre los puntos de encuentro antes de la caminata en la capital guatemalteca, consulte al sacerdote de su parroquia o líderes eclesiales.

¿Qué color le toca vestir para su peregrinación?

Vicaría de la Santa Cruz: Amarillo

El lugar de encuentro para iniciar la peregrinación a las 14 hrs. será en la 1a. Calle y Avenida Juan Chapín Zona 1.

¿Cuáles son las parroquias de esta vicaría?

Vicaría Nuestra Señora de la Asunción: Azul

El lugar de encuentro para iniciar la peregrinación a las 14 hrs. en la 6a. Avenida entre 3a. y 2a. Calle, parque de Jocotenango.

¿Cuáles son las parroquias de esta vicaría?

Vicaría Nuestra Señora de Guadalupe: Verde

El lugar de encuentro para iniciar la peregrinación a las 14 hrs. será en la 21 calle y 7a. Avenida zona 1, por el monumento de la paz.

¿Cuáles son las parroquias de esta vicaría?

Vicaría Inmaculada Concepción: Celeste

El lugar de encuentro para iniciar la peregrinación a las 14 hrs. en el final de la Avenida del Cementerio y 13 calle zona 3.

¿Cuáles son las parroquias de esta vicaría?

Vicaría Nuestra Señora del Rosario: Rojo

El lugar de encuentro para iniciar la peregrinación a las 14 hrs. será en la 6a. Avenida entre 3a. y 2a. Calle Zona 2, parque de Jocotenango.

¿Cuáles son las parroquias de esta vicaría?

¡La Iglesia católica lo espera!

ESCRITO POR:

William Oliva

Periodista de Prensa Libre especializado en Actualidad Internacional y Periodismo Digital con 15 años de experiencia.

Lee más artículos de William Oliva

ARCHIVADO EN:

Arzobispado Iglesia Católica Jubileo Religión 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS