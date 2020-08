¿Ellen DeGeneres renunciará a su programa luego de denuncias por un ambiente tóxico? ¿Quién tomaría su horario estelar?

Ellen DeGeneres podría abandonar su show luego de que antiguos trabajadores denunciaran malas prácticas laborales en el show. (Foto Prensa Libre: Facebook @ellentv).

Muchos rumores circulan alrededor del futuro del programa y de la carrera de Ellen DeGeneres luego de que un grupo de antiguos empleados del show acusaran al equipo de trabajo de racismo y de crear una cultura toxica. A pesar de disculparse por medio de una carta el pasado jueves, podría alejarse del programa.

La comediante Ellen DeGeneres escribió una carta dirigida a sus trabajadores el pasado jueves, en donde se disculpaba por el ambiente de trabajo hostil, cuando desde el principio del programa ella había declarado que sería un lugar de felicidad. En la misiva aseguró que la actitud no representa cómo es ella en lo personal, pero que tomó la responsabilidad ya que el show lleva su nombre.

Sin embargo, el portal infobae indica que no todos creyeron sus disculpas. El actor Brad Garret comentó en Twitter que la situación “viene desde arriba” y que DeGeneres sabía lo que pasada alrededor. Además, aseguró conocer personal que fue maltratado por la misma presentadora.

Sorry but it comes from the top ⁦@TheEllenShow Know more than one who were treated horribly by her.⁩ Common knowledge. DeGeneres Sends Emotional Apology to Staff – Variety https://t.co/D0uxOgyyre — Brad Garrett (@RealBradGarrett) July 31, 2020

Luego, varios internautas también comentaron y apoyaron la opinión de Garret. Indicaron que fue la propia comediante quien creó la cultura tóxica en el trabajo.

¿Renunciará a su programa?

El medio británico Daily Mail informó este 2 de agosto que DeGeneres no abandonará el show y su carrera en la televisión. Incluso, tiene programado regresar a trabajar a finales de agosto. Un correo electrónico recibido por The Now York Post de parte de los principales productores del programa indica que el programa “The Ellen DeGeneres Show” se estrenará el 9 de septiembre.

En días anteriores una fuente de la productora del show, Telepictures, indicó a Daily Mail que DeGeneres había dicho a los productores que ya ha tenido suficiente y quiere alejarse del programa. “Siente que no puede continuar y la única forma de recuperar su marca personal de esto es cerrar el programa”, dijo la fuente.

“La verdad es que ella sabía lo que estaba pasando, es su espectáculo. El dinero se detiene con ella. Puede culpar a todos los ejecutivos bajo el sol, pero Ellen es en última instancia la culpable”, explicó la fuente.

A medida que se generan más rumores acerca de la continuación de Ellen DeGeneres en la televisión, los expertos de NBC Network han dicho que James Corden podría hacerse cargo de su codiciado horario.

“The Ellen DeGeneres Show” lleva en emisión desde 2003, ha sido nominado a los Emmy en 171 ocasiones (con 61 estatuillas conseguidas) y actualmente su emisión concentra una media de 2,5 millones de espectadores diarios a los que hay que sumar quienes siguen sus contenidos virales en YouTube y otras plataformas internacionales, según EFE.