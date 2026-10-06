“Ellos escribieron sus partes completamente”: Ben Affleck destaca el trabajo de los mexicanos Luis Gerardo Méndez y Adriana Paz en “Animales”

Ben Affleck se encuentra en plena promoción de su nueva película, Animales, que protagoniza junto con Kerry Washington, Steven Yeun, Gillian Anderson y los actores mexicanos Adriana Paz y Luis Gerardo Méndez, quienes han sido clave en el desarrollo de la historia.

Según el actor y productor estadounidense, la participación de Paz y Méndez no se ha limitado a interpretar a sus personajes, sino que también han intervenido en el proceso creativo de la narrativa.

“Ellos escribieron sus partes completamente y fue una gran responsabilidad para ellos; les pedí hacer más trabajo de lo normal”, contó Affleck.

El artista asegura que, mientras otros actores solo preguntan “¿cuáles son mis líneas?”, a los artistas mexicanos les pidió que lo ayudaran con la producción, pues en ella “también están representando a millones de personas en el mundo que van a ver esta película y también un asunto muy importante”, explicó.

Ben Affleck dirige y protagoniza Animales, película en la que da vida a Mark Kimball, un candidato a la alcaldía de Los Ángeles cuyo hijo es secuestrado. Junto con su esposa, Abigail (Kerry Washington), busca desesperadamente reunir dinero para el rescate, “pero sus decisiones podrían destruirles la vida”, indica la sinopsis.

En ese entorno se encuentra Adriana Paz, quien interpreta a la trabajadora del hogar de la casa desde la cual Mark dirige su campaña política, y Luis Gerardo Méndez, un trabajador indocumentado que busca sacar adelante a su esposa e hijo.

“Fue muy bonito, como que nos diera chance de ayudarle a escribir esto, nos decía: ‘¿Dime si esto es algo que ustedes dirían? ¿Están de acuerdo con lo que los personajes están diciendo? ¿Quieren agregar algo más?’. Yo no lo siento extra, más bien qué privilegio poder ser parte de la creación con él”, contó Paz sobre su participación en la creación de la película.

Méndez, por su parte, también resaltó la responsabilidad de participar en la producción y representar a la comunidad migrante y refugiada que está en Estados Unidos y otros países del mundo.

“Es un gran sentido de responsabilidad; uno hace muchas películas en su vida, y algunas son más divertidas, más importantes, más lo que quieras; en esta era muy claro que Adriana y yo estábamos representando una comunidad de millones de personas, no solo en Estados Unidos, en el mundo, personas migrantes, refugiadas, que están en un país donde no se sienten bienvenidos”, expresó.

Los actores mexicanos destacaron la importancia de interpretar a latinoamericanos honrados, trabajadores y con dignidad, mientras otras producciones de Hollywood presentan a la comunidad migrante como una amenaza.

“Siempre los criminales, narcos; y no digo que no los haya, pero no es una cosa mexicana únicamente, y no es la mayoría de la comunidad que está allá. Es gente trabajadora que sostiene, a veces invisibles como Cecilia, cuidando a lo más valioso de una casa que son los hijos”, asegura Paz.

El mismo Affleck respalda este mensaje y asegura que “la idea de que eres un criminal que quiere emigrar a otra nación es absurda, es una mentira que está usada en la historia de otros países también; cuando los tiempos son difíciles, de vez en cuando hay un político que quiere explotar, que quiere usar una mentira. Todos sus problemas son culpa de los inmigrantes”.

Agrega que esa percepción puede cambiar gracias a la ficción, pues “cuando te identificas con una persona que te reconoces: sentimientos, humanidad, dignidad, no puedes detenerte en eso y por eso la responsabilidad es tan alta”.

Méndez asegura que en la historia Affleck logra mostrar ese otro lado de la moneda, pues su personaje y el de Paz “son los que están haciendo todo bien, que están tomando los riesgos más grandes, que no tienen protección y viven en un sistema que no les permite brillar o ser héroes”.

Precisamente ahí está el valor de esta película, asegura Paz, quien recalca la importancia de hablar del asunto mientras se disfruta de una buena producción, “de estar incómodos y pasártela muy bien, porque te la vas a pasar muy bien viendo la película, pero vas a salir y no se te va a olvidar”.

Animales llegará a Netflix el próximo viernes 9 de octubre del 2026. El thriller, de 1 hora y 48 minutos, aborda el secuestro del hijo de un candidato a la alcaldía de Los Ángeles y hace visible el papel de los migrantes y refugiados.