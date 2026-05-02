EMF 2026: música, energía y diversión predomina durante el primer día del festival

El Empire Music Festival (EMF) surgió en el 2014 con el objetivo de organizar en Guatemala un evento de talla internacional que tuviera impacto en la región centroamericana.

De acuerdo con los organizadores, el EMF es una réplica de festivales multigénero que se originaron principalmente en EE. UU. y Europa. Además, está enfocado para que los jóvenes vivan una experiencia memorable.

Para este 2026 se anticipó una nueva edición enfocada en cumplir varios de los objetivos: realizar un festival al aire libre durante dos días consecutivos.

El vienes 1 de mayo comenzó la nueva edición con una jornada que contó con la participación de artistas nacionales e internacionales y con varias horas de música continua en tres escenarios (Sol, Luna, Perdidos).

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La Finca El Jocotillo, ubicada en el Jm 37.5 de la carretera a El Salvador, fue nuevamente el recinto que congregó a multitudes y que permitió el primer día del Festival, con mucha música, energía y una propuesta artística diversa.

A partir de las horas, los asistentes comenzaron a disfrutar de la experiencia del EMF que, además de la propuesta de los artistas, tuvieron conexión en áreas gastronómicas, zonas de descanso y entretenimiento.

El EMF fusiona música, energía y diversión. (Foto Prensa Libre: Cortesía: Empire Music Festival)

Durante el primer día del EFM, los asistentes disfrutaron de las presentaciones de Cloone, DJ Snake, Myke Towers, Subtronics, Chelina Manuhutu, Devault, Draxx, Jesse Baez, Morten, RØZ, San Pacho, Santos Bravos, Trace, Victor Mendivil, Armandd G, Sam Feldt, Bellakeopuntocom, Nico Falla, No Trial, Viento en Contra y Wiko, quienes derrocaron talento en los escenarios e inyectaron su energía al festival.

“Cada edición del EMF busca sorprender a los asistentes, y este primer día es una muestra del compromiso por brindar una experiencia musical de primer nivel para todos”, indicó Enrique Ponce, vocero de Empire Promotions.

EMF 2026 reúne a multitudes que disfrutan con propuestas musicales en tres escenarios. (Foto Prensa Libre: Cortesía: Empire Music Festival)

El techno, la electrónica, ritmos urbano, pop y rock, predominaron el viernes 1 de mayo y de acuerdo con la organización, este sábado 2, durante el último día del EMF, los escenarios contarán con esos y otros ritmos.

Recomendaciones para este 2 de mayo

Para disfrutar al máximo el segundo día del EMF, los organizadores sugieren tomar en cuenta las siguientes indicaciones: