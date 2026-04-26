EMF 2026: lineup completo y detalles clave del 2 de mayo

El sábado 2 de mayo continúa el Empire Music Festival por segundo día.

Los organizadores indican que únicamente está permitido ingresar: cámaras, mantas para sentarse, protector solar y productos cosméticos, mochilas pequeñas o medianas (máximo 30 cm de altura x 30 cm de ancho), cajetilla sellada de cigarrilos y encendedores, pachones vacíos y camelbags vacíos.

En caso de necesitar ingresar medicamentos debes llevar la receta médica.

Está prohibido el ingreso de alimentos, cámaras profesionales, drones y objetos pirotécnicos, entre otros.

Line up del EMF del 2 de mayo

Amelie Lens

Galantis

Grupo Frontera

Illenium

Kapo

Adam Sellouk- Script

Alexis y Fido

Bolo

Caloncho

DJ Guestlist

Dombresky

Domina

Edgar Y

Innellea

Layton Giordani

Bohemia Suburbana

Camila Orantes

Glass Collective

Raffy Pyré

Roberto Ruano

Wongraphy

|También te puede interesar: Line up del EMF para el 1 de mayo

Horario del 2 de mayo, 2026

Hora de ingreso: 13 horas

Hora de cierre: 1 a.m. del 3 de mayo

Lugar

Finca El Jocotillo, km 37.5 de la carretera a El Salvador, Guatemala, Guatemala

Parqueo

Q80 por día (carros, motos y buses)

Precios de las entradas

Tickets fase 2

Dancefloor

1 day pass — Q710.00

2 day pass — Q970.00

Service fee

1 day pass — Q75.00

2 day pass — Q100.00

VIP (all inclusive)

1 day pass — Q1,755.00

2 day pass — Q2,505.00

Service fee

1 day pass — Q185.00

2 day pass — Q270.00

Camping — Q240.00 (no incluye carpa)

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí