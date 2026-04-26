EMF 2026: lineup completo y detalles clave del 2 de mayo

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EMF 2026: lineup completo y detalles clave del 2 de mayo

Todo sobre el  Empire Music Festival, qué llevar y lo que está prohibido ingresar, precios y artistas del sábado 2 de mayo.

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EMF 2026: lineup completo y detalles clave del 2 de mayo

El EMF comienza este viernes 1 de mayo y continúa el el 2 de mayo con la presentación de conocidos artistas. (Foto de archivo Prensa Libre: cortesía EMF)

El sábado 2 de mayo continúa el Empire Music Festival por segundo día.

Los organizadores indican que únicamente está permitido ingresar: cámaras, mantas para sentarse, protector solar y productos cosméticos, mochilas pequeñas o medianas (máximo 30 cm de altura x 30 cm de ancho), cajetilla sellada de cigarrilos y encendedores, pachones vacíos y camelbags vacíos.

En caso de necesitar ingresar medicamentos debes llevar la receta médica.

Está prohibido el ingreso de alimentos, cámaras profesionales, drones y objetos pirotécnicos, entre otros.

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Line up del EMF del 2 de mayo

  • Amelie Lens
  • Galantis
  • Grupo Frontera
  • Illenium
  • Kapo
  • Adam Sellouk- Script
  • Alexis y Fido
  • Bolo
  • Caloncho
  • DJ Guestlist
  • Dombresky
  • Domina
  • Edgar Y
  • Innellea
  • Layton Giordani
  • Bohemia Suburbana
  • Camila Orantes
  • Glass Collective
  • Raffy Pyré
  • Roberto Ruano
  • Wongraphy

|También te puede interesar: Line up del EMF para el 1 de mayo

Horario del 2 de mayo, 2026

  • Hora de ingreso: 13 horas
  • Hora de cierre: 1 a.m. del 3 de mayo

Lugar

Finca El Jocotillo, km 37.5 de la carretera a El Salvador, Guatemala, Guatemala

Parqueo

  • Q80 por día (carros, motos y buses)

Precios de las entradas

Tickets fase 2

Dancefloor

  • 1 day pass — Q710.00
  • 2 day pass — Q970.00

Service fee

  • 1 day pass — Q75.00
  • 2 day pass — Q100.00

VIP (all inclusive)

  • 1 day pass — Q1,755.00
  • 2 day pass — Q2,505.00

Service fee

  • 1 day pass — Q185.00
  • 2 day pass — Q270.00
  • Camping — Q240.00 (no incluye carpa)

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ESCRITO POR:

Lucrecia Choy

Periodista de Prensa Libre especializada en temas de bienestar y cultura con más de 20 años de experiencia. Primer lugar Concurso de Redacción enfocado en Sostenibilidad, Diplomado para Periodistas 2024.

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