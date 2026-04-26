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EMF 2026: lineup completo y detalles clave del 2 de mayo
Todo sobre el Empire Music Festival, qué llevar y lo que está prohibido ingresar, precios y artistas del sábado 2 de mayo.
El EMF comienza este viernes 1 de mayo y continúa el el 2 de mayo con la presentación de conocidos artistas. (Foto de archivo Prensa Libre: cortesía EMF)
El sábado 2 de mayo continúa el Empire Music Festival por segundo día.
Los organizadores indican que únicamente está permitido ingresar: cámaras, mantas para sentarse, protector solar y productos cosméticos, mochilas pequeñas o medianas (máximo 30 cm de altura x 30 cm de ancho), cajetilla sellada de cigarrilos y encendedores, pachones vacíos y camelbags vacíos.
En caso de necesitar ingresar medicamentos debes llevar la receta médica.
Está prohibido el ingreso de alimentos, cámaras profesionales, drones y objetos pirotécnicos, entre otros.
Line up del EMF del 2 de mayo
- Amelie Lens
- Galantis
- Grupo Frontera
- Illenium
- Kapo
- Adam Sellouk- Script
- Alexis y Fido
- Bolo
- Caloncho
- DJ Guestlist
- Dombresky
- Domina
- Edgar Y
- Innellea
- Layton Giordani
- Bohemia Suburbana
- Camila Orantes
- Glass Collective
- Raffy Pyré
- Roberto Ruano
- Wongraphy
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Horario del 2 de mayo, 2026
- Hora de ingreso: 13 horas
- Hora de cierre: 1 a.m. del 3 de mayo
Lugar
Finca El Jocotillo, km 37.5 de la carretera a El Salvador, Guatemala, Guatemala
Parqueo
- Q80 por día (carros, motos y buses)
Precios de las entradas
Tickets fase 2
Dancefloor
- 1 day pass — Q710.00
- 2 day pass — Q970.00
Service fee
- 1 day pass — Q75.00
- 2 day pass — Q100.00
VIP (all inclusive)
- 1 day pass — Q1,755.00
- 2 day pass — Q2,505.00
Service fee
- 1 day pass — Q185.00
- 2 day pass — Q270.00
- Camping — Q240.00 (no incluye carpa)
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