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Empire Music Festival Guatemala 2026: cuándo es, line up de artistas invitados, dónde conseguir los boletos y parqueo
Uno de los eventos más destacados de la música vuelve este mayo, con una serie de artistas invitados que prometen llevar la fiesta a otro nivel. Esto es lo que se sabe del EMF 2026 y el line up oficial.
Los guatemaltecos podrán disfrutar de otra edición del Empire Music Festival. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)
A pocos días de su celebración, Guatemala se prepara para vivir una de las fiestas musicales más importantes del país: el Empire Music Festival (EMF), en su edición 2026, donde artistas internacionales se reúnen para ofrecer un espectáculo de alto nivel.
El EMF se ha consolidado como uno de los eventos de mayor alcance entre los jóvenes, al mezclar música, comunidad y actividades relacionadas con este ámbito. El evento llegará el 1 y 2 de mayo del 2026.
Con artistas de renombre como Grupo Frontera, Adam Sellouk B2B Script o Alexis y Fido, este es un evento que se disfruta entre amigos. Según su página oficial, en sus 10 ediciones ha reunido a más de 500 artistas y 160 mil asistentes. El EMF se inauguró en el 2014 como un espacio que buscaba posicionar a Guatemala entre los grandes festivales de música en Centroamérica.
Con ritmos como electrónica, rock y reggae, este espacio ha traído a Guatemala a artistas internacionales de renombre y favoritos del público, como Calle 13, J Balvin, Skrillex, Young Miko y Marshmello.
Para esta edición, los organizadores destacan que en el 2026 inicia un nuevo capítulo para el EMF, cargado de talento, tanto con presentaciones en vivo como con espacios dedicados a la música electrónica.
Fecha:
1 y 2 de mayo
Horarios:
Viernes 1 de mayo del 2026
- Hora de ingreso: 13 horas
- Hora de cierre: 1 hora del 2 de mayo
Sábado 2 de mayo del 2026
- Hora de ingreso: 13 horas
- Hora de cierre: 1 hora del domingo 3 de mayo
Lugar:
Finca El Jocotillo, km 37.5 de la carretera a El Salvador, Guatemala, Guatemala
Entradas:
Precios:
Tickets fase 1 (entradas de un día)
Dancefloor
- Precio entrada — Q630.00
- Service fee — Q65.00
VIP (all inclusive)
- Precio entrada — Q1,560.00
- Service fee — Q165.00
Tickets fase 2
Dancefloor
- Precio
1 day pass — Q710.00
2 day pass — Q970.00
- Service fee
1 day pass — Q75.00
2 day pass — Q100.00
VIP (all inclusive)
- Precio
1 day pass — Q1,755.00
2 day pass — Q2,505.00
- Service fee
1 day pass — Q185.00
2 day pass — Q270.00
- Camping — Q240.00 (no incluye carpa)
Line up:
- Amelie Lens
- Cloonee
- DJ Snake
- Galantis
- Grupo Frontera
- Illenium
- Kapo
- Myke Towers
- Subtronics
- Adam Sellouk B2B Script
- Alexis y Fido
- Bolo
- Caloncho
- Chelina Manuhutu
- Devault
- DJ Guestlist
- Dombresky
- Domina
- Draxx
- Edgar V
- Innellea
- Jesse Baez
- Layton Giordani
- Morten
- Røz
- San Pacho
- Santos Bravos
- Trace
- Víctor Mendivil
- Armandd G
- Bellakeopuntocom
- Bohemia Suburbana
- Camila Orantes
- Glass Collective
- Nico Falla
- No Trial
- Raffy Peyré
- Roberto Ruano
- Wongraphy
- Viento en Contra
- Wiko
Parqueo:
Q80 por día (carros, motos y buses)
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*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.
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