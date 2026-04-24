Empire Music Festival Guatemala 2026: cuándo es, line up de artistas invitados, dónde conseguir los boletos y parqueo

A pocos días de su celebración, Guatemala se prepara para vivir una de las fiestas musicales más importantes del país: el Empire Music Festival (EMF), en su edición 2026, donde artistas internacionales se reúnen para ofrecer un espectáculo de alto nivel.

El EMF se ha consolidado como uno de los eventos de mayor alcance entre los jóvenes, al mezclar música, comunidad y actividades relacionadas con este ámbito. El evento llegará el 1 y 2 de mayo del 2026.

Con artistas de renombre como Grupo Frontera, Adam Sellouk B2B Script o Alexis y Fido, este es un evento que se disfruta entre amigos. Según su página oficial, en sus 10 ediciones ha reunido a más de 500 artistas y 160 mil asistentes. El EMF se inauguró en el 2014 como un espacio que buscaba posicionar a Guatemala entre los grandes festivales de música en Centroamérica.

Con ritmos como electrónica, rock y reggae, este espacio ha traído a Guatemala a artistas internacionales de renombre y favoritos del público, como Calle 13, J Balvin, Skrillex, Young Miko y Marshmello.

Para esta edición, los organizadores destacan que en el 2026 inicia un nuevo capítulo para el EMF, cargado de talento, tanto con presentaciones en vivo como con espacios dedicados a la música electrónica.

Fecha:

1 y 2 de mayo

Horarios:

Viernes 1 de mayo del 2026

Hora de ingreso: 13 horas

Hora de cierre: 1 hora del 2 de mayo

Sábado 2 de mayo del 2026

Hora de ingreso: 13 horas

Hora de cierre: 1 hora del domingo 3 de mayo

Lugar:

Finca El Jocotillo, km 37.5 de la carretera a El Salvador, Guatemala, Guatemala

Entradas:

Eticket.gt

Precios:

Tickets fase 1 (entradas de un día)

Dancefloor

Precio entrada — Q630.00

Service fee — Q65.00

VIP (all inclusive)

Precio entrada — Q1,560.00

Service fee — Q165.00

Tickets fase 2

Dancefloor

Precio

1 day pass — Q710.00

2 day pass — Q970.00

1 day pass — Q710.00 2 day pass — Q970.00 Service fee

1 day pass — Q75.00

2 day pass — Q100.00

VIP (all inclusive)

Precio

1 day pass — Q1,755.00

2 day pass — Q2,505.00

1 day pass — Q1,755.00 2 day pass — Q2,505.00 Service fee

1 day pass — Q185.00

2 day pass — Q270.00

Camping — Q240.00 (no incluye carpa)

Line up:

Amelie Lens

Cloonee

DJ Snake

Galantis

Grupo Frontera

Illenium

Kapo

Myke Towers

Subtronics

Adam Sellouk B2B Script

Alexis y Fido

Bolo

Caloncho

Chelina Manuhutu

Devault

DJ Guestlist

Dombresky

Domina

Draxx

Edgar V

Innellea

Jesse Baez

Layton Giordani

Morten

Røz

San Pacho

Santos Bravos

Trace

Víctor Mendivil

Armandd G

Bellakeopuntocom

Bohemia Suburbana

Camila Orantes

Glass Collective

Nico Falla

No Trial

Raffy Peyré

Roberto Ruano

Wongraphy

Viento en Contra

Wiko

Parqueo:

Q80 por día (carros, motos y buses)

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*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

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