Pingüinos de Humboldt nacen en el Zoológico La Aurora: presentan a Nancy y Campito

Nancy y Campito son los nuevos integrantes de la familia del Zoológico Nacional La Aurora. Los pequeños tienen casi cuatro meses de edad y forman parte de las seis crías nacidas en el programa de conservación de pingüinos del parque; son los primeros en ser presentados al público.

Se trata de pingüinos de Humboldt (Spheniscus humboldti), una especie que habita en las costas de Perú y Chile y se encuentra en peligro de extinción debido a la pérdida de su hábitat, la sobrepesca, el cambio climático y la presencia de especies invasoras en sus zonas de anidación.

El programa que impulsa el Zoológico está orientado a la preservación de esta especie y al mantenimiento de una población saludable bajo cuidado humano. Actualmente, siete colaboradores se dedican a la atención de las seis crías y velan por su nacimiento, cuidado y desarrollo.

“Fue un proceso que inició en diciembre del 2025 con el implante del primer huevo. Es un proceso que lleva mucho control técnico con el pesaje, la alimentación y el monitoreo. La incubación de los huevos fue entre 40 y 42 días y los cuidados de sus padres aún se mantienen por ser una especie que depende grandemente de sus progenitores”, explicó Yousef Talgi, gerente técnico y médico veterinario del Zoológico La Aurora.

Como dato curioso, agregó que los pingüinos de Humboldt, en edad adulta, son monógamos y tienen una pareja para toda la vida, con quien comparten las tareas del cuidado de las crías de manera coordinada.

Con el nacimiento de las seis crías, asciende a 21 la cantidad de pingüinos que habita en el Zoológico Nacional La Aurora. Gradualmente se presentará al público a las otras cuatro crías del programa de conservación.

“Para el Zoológico La Aurora, este logro es muy importante. Esta especie está en peligro de extinción y el haber logrado que se dieran 6 crías fortalece nuestra intención de apoyar la conservación de la especie”, comentó la gerente de Mercadeo del Zoológico, Gabriela Galindo.

Personal del Zoológico y los visitantes recibieron con alegría a los nuevos pingüinos. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Características de los pingüinos de Humboldt

Su nombre proviene de la corriente oceánica del océano Pacífico que pasa frente a las costas de Perú y Chile

Tienen un peso de 3 a 4.5 kilos

Viven en grupos, pero forman parejas de por vida

Viven hasta 15 años en libertad

Tienen dos épocas reproductivas al año y generalmente ponen dos huevos

Se alimentan de peces, pulpos o calamares

Con este nacimiento de seis crías, la población de pingüinos en el Zoológico La Aurora asciende a 21

Las crías se diferencian de los adultos por no tener una marca de plumaje negro en el pecho

Los adultos son monógamos y tienen una pareja para toda la vida