Pingüinos de Humboldt nacen en el Zoológico La Aurora: presentan a Nancy y Campito

Escenario

Pingüinos de Humboldt nacen en el Zoológico La Aurora: presentan a Nancy y Campito

El Zoológico La Aurora presenta las primeras crías de pingüinos de su programa de conservación, una especie en peligro de extinción.

y

|

time-clock

Nancy y Campito fueron presentados al público el viernes 24 de abril del 2026. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Nancy y Campito son los nuevos integrantes de la familia del Zoológico Nacional La Aurora. Los pequeños tienen casi cuatro meses de edad y forman parte de las seis crías nacidas en el programa de conservación de pingüinos del parque; son los primeros en ser presentados al público.

Se trata de pingüinos de Humboldt (Spheniscus humboldti), una especie que habita en las costas de Perú y Chile y se encuentra en peligro de extinción debido a la pérdida de su hábitat, la sobrepesca, el cambio climático y la presencia de especies invasoras en sus zonas de anidación.

El programa que impulsa el Zoológico está orientado a la preservación de esta especie y al mantenimiento de una población saludable bajo cuidado humano. Actualmente, siete colaboradores se dedican a la atención de las seis crías y velan por su nacimiento, cuidado y desarrollo.

“Fue un proceso que inició en diciembre del 2025 con el implante del primer huevo. Es un proceso que lleva mucho control técnico con el pesaje, la alimentación y el monitoreo. La incubación de los huevos fue entre 40 y 42 días y los cuidados de sus padres aún se mantienen por ser una especie que depende grandemente de sus progenitores”, explicó Yousef Talgi, gerente técnico y médico veterinario del Zoológico La Aurora.

LECTURAS RELACIONADAS

Pinguino del zoológico La Aurora

Charlie Pops: así es la segunda cría de pingüino de Humboldt nacida en Guatemala que presentó el Zoológico La Aurora

chevron-right
zoologico la aurora cien años noche de luna (9) prensa libre

Zoológico La Aurora comienza a celebrar sus 100 años de fundación y arranca con la magia de una "Noche de Luna"

chevron-right

Como dato curioso, agregó que los pingüinos de Humboldt, en edad adulta, son monógamos y tienen una pareja para toda la vida, con quien comparten las tareas del cuidado de las crías de manera coordinada.

Con el nacimiento de las seis crías, asciende a 21 la cantidad de pingüinos que habita en el Zoológico Nacional La Aurora. Gradualmente se presentará al público a las otras cuatro crías del programa de conservación.

“Para el Zoológico La Aurora, este logro es muy importante. Esta especie está en peligro de extinción y el haber logrado que se dieran 6 crías fortalece nuestra intención de apoyar la conservación de la especie”, comentó la gerente de Mercadeo del Zoológico, Gabriela Galindo.

Personal del Zoológico y los visitantes recibieron con alegría a los nuevos pingüinos. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Características de los pingüinos de Humboldt

  • Su nombre proviene de la corriente oceánica del océano Pacífico que pasa frente a las costas de Perú y Chile
  • Tienen un peso de 3 a 4.5 kilos
  • Viven en grupos, pero forman parejas de por vida
  • Viven hasta 15 años en libertad
  • Tienen dos épocas reproductivas al año y generalmente ponen dos huevos
  • Se alimentan de peces, pulpos o calamares
  • Con este nacimiento de seis crías, la población de pingüinos en el Zoológico La Aurora asciende a 21
  • Las crías se diferencian de los adultos por no tener una marca de plumaje negro en el pecho
  • Los adultos son monógamos y tienen una pareja para toda la vida
Los niños disfrutaron ver a Nancy y a Campito en su nuevo hábitat. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

ESCRITO POR:

Juan Diego González

Periodista de Prensa Libre especializado en fotografía comercial, espectáculos, acontecer nacional y deportiva, con 18 años de experiencia. Premio Segeplan Fotografía Periodística del Año 2010, Premio Entrevista Deportiva 2016 por Cronistas Deportivo Guatemaltecos.

Lee más artículos de Juan Diego González

Delia Franco

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias. Con 10 años de experiencia en periodismo escrito y televisivo.

Lee más artículos de Delia Franco

ARCHIVADO EN:

Animales Animales en peligro de extinción Pingüinos Zoológico La Aurora 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS