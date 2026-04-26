Escenario
De Brasil 94 a James: los documentales de futbol que Netflix estrena en mayo
Producciones de Netflix dirigidas a los aficionados del futbol celebran desde ya la llegada de la Copa Mundial de Futbol 2026.
Producciones que los amantes del futbol no querrán perderse en mayo. (Foto Prensa Libre: tomada del tráiler de James)
Netflix ofrecerá en mayo el estreno de varios documentales dedicados a los aficionados del futbol.
Tetracampeones: Brasil volvió a creer, 7 de mayo
Un documental que repasa el trayecto de Brasil en la Copa Mundial de 1994, a través de entrevistas y material inédito filmado por los propios futbolistas. Cuando parecía que el equipo había perdido la magia, los jugadores grababan desde los vestuarios, las concentraciones y los momentos previos a los partidos, así como el festejo final. Con ese material se construyó este documental.
Al descubierto en el Reino Unido: Jamie Vardy, 12 mayo
De jugador amateur a leyenda de la Premier League, Jamie Vardy recorrió un camino sin precedentes y llegó a la élite contra todo pronóstico. El 12 de mayo se estrena el primer episodio de esta serie, que sigue a Vardy desde sus inicios en el futbol no profesional hasta su triunfo en la Premier League con el Leicester City.
James, 21 de mayo
Serie documental en la que James Rodríguez, el número 10 de Colombia, comparte detalles inéditos sobre su ascenso a la fama, controversias y sueños para el futbol de su país, rumbo al Mundial 2026.
En mayo también se estrenan en Netflix:
El autobús: La huelga de la selección francesa, 13 mayo
Un documental que explora la controversia que rodeó a la selección francesa de futbol en la Copa Mundial de 2010 y la huelga iniciada por el equipo dentro de un autobús, en protesta por la exclusión de su estrella Nicolas Anelka. Este suceso provocó un escándalo político en su momento y acaparó titulares.
Al descubierto en el Reino Unido: El Liverpool y el milagro de Estambul, 19 de mayo
En el medio tiempo de la final de la Champions League 2005, el Liverpool perdía tres a cero. Lo que ocurrió después hizo historia.