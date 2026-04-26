EMF 2026: todo lo que debe saber del line up del 1 de mayo

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EMF 2026: todo lo que debe saber del line up del 1 de mayo

Guía completa del Empire Music Festival Guatemala 2026: line up del primer día, cómo llegar, horarios y costos.

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EMF 2026: todo lo que debe saber del line up del 1 de mayo

Quedan pocos días para el EMF Guatemala 2026. (Foto de archivo, Prensa Libre: Cortesía EMF)

El EMF viene cargado de talento, tanto con presentaciones en vivo como con espacios dedicados a la música electrónica.

El EMF se ha consolidado como uno de los eventos de mayor alcance entre los jóvenes, al mezclar música, comunidad y actividades relacionadas con este ámbito. 

Disfruta de tres escenarios simultáneos este viernes 1 y sábado 2 de mayo.

Line up del EMF, viernes 1 de mayo

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  • Viento en Contra
  • Wiko

Horario

Hora de ingreso del viernes 1 de mayo: 13 horas

Hora de cierre: 1 a.m. del 2 de mayo

Lugar

Finca El Jocotillo, km 37.5 de la carretera a El Salvador, Guatemala, Guatemala

Parqueo:

Q80 por día (carros, motos y buses)

Precios de las entradas

Tickets fase 2

Dancefloor

  • 1 day pass — Q710.00
  • 2 day pass — Q970.00

Service fee

  • 1 day pass — Q75.00
  • 2 day pass — Q100.00

VIP (all inclusive)

  • 1 day pass — Q1,755.00
  • 2 day pass — Q2,505.00

Service fee

  • 1 day pass — Q185.00
  • 2 day pass — Q270.00
  • Camping — Q240.00 (no incluye carpa)

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*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

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ESCRITO POR:

Lucrecia Choy

Periodista de Prensa Libre especializada en temas de bienestar y cultura con más de 20 años de experiencia. Primer lugar Concurso de Redacción enfocado en Sostenibilidad, Diplomado para Periodistas 2024.

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