Escenario
EMF 2026: todo lo que debe saber del line up del 1 de mayo
Guía completa del Empire Music Festival Guatemala 2026: line up del primer día, cómo llegar, horarios y costos.
Quedan pocos días para el EMF Guatemala 2026. (Foto de archivo, Prensa Libre: Cortesía EMF)
El EMF viene cargado de talento, tanto con presentaciones en vivo como con espacios dedicados a la música electrónica.
El EMF se ha consolidado como uno de los eventos de mayor alcance entre los jóvenes, al mezclar música, comunidad y actividades relacionadas con este ámbito.
Disfruta de tres escenarios simultáneos este viernes 1 y sábado 2 de mayo.
Line up del EMF, viernes 1 de mayo
- Cloonee
- DJ Snake
- Myke Towers
- Subtronics
- Chelina Manuhitu
- Devault Draxx
- Jesse Baez
- Morten
- Ruz
- San Pancho
- Santos Bravos
- Trace
- Victor Mendivil
- Armandd G
- Bellakeopuntocom
- Nico Falla
- No Trial
- Viento en Contra
- Wiko
Horario
Hora de ingreso del viernes 1 de mayo: 13 horas
Hora de cierre: 1 a.m. del 2 de mayo
Lugar
Finca El Jocotillo, km 37.5 de la carretera a El Salvador, Guatemala, Guatemala
Parqueo:
Q80 por día (carros, motos y buses)
Precios de las entradas
Tickets fase 2
Dancefloor
- 1 day pass — Q710.00
- 2 day pass — Q970.00
Service fee
- 1 day pass — Q75.00
- 2 day pass — Q100.00
VIP (all inclusive)
- 1 day pass — Q1,755.00
- 2 day pass — Q2,505.00
Service fee
- 1 day pass — Q185.00
- 2 day pass — Q270.00
- Camping — Q240.00 (no incluye carpa)
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*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.
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