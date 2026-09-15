EN VIVO: Desfile Cívico Escolar llena de color y tradición la ciudad capital este 15 de septiembre

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EN VIVO: Desfile Cívico Escolar llena de color y tradición la ciudad capital este 15 de septiembre

Bandas de distintos centros educativos recorren el Centro Histórico para llenar de música y alegría la conmemoración de la Independencia de Guatemala.

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Para conmemor los 205 años de Independencia de Guatemala, las bandas de guerra de decenas de centros educativos e instituciones se dan cita este martes 15 de septiembre para recorrer el Centro Histórico de la ciudad capital.

De acuerdo con la Dirección General de Educación Física (Digef), participarán al menos 126 instituciones, entre centros educativos, cuerpos de bomberos y autoridades policiales.

Cientos de familias se dan cita para presenciar este colorido y tradicional recorrido, donde los estudiantes visten sus mejores galas para representar a su plantel educativo.

De acuerdo con la Digef, el recorrido comienza en la Séptima Avenida y 18 calle, zona 1, y avanza hasta el frontispicio de la Catedral Metropolitana. Luego continúa hacia el Palacio Nacional de la Cultura y pasará frente al Edificio Lucky para dirigirse por la Sexta Avenida hasta el parque Jocotenango.

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Así, gastadores, batonistas, autoridades y, principalmente, bandas escolares, ofrecerán un espectáculo que año con año celebra nuestra Independencia patria.

Las autoridades recomiendan seguir las instrucciones de seguridad y respetar las áreas destinadas a peatones, así como evitar ingresar al área delimitada para el recorrido del desfile. Mantenerse hidratado y utilizar protector solar.

15 de septiembre 2026, 08.30hh

Comienza histórico y tradicional desfile

Ante cientos de personas y familias, decenas de bandas escolares e institucionales comenzaron su recorrido.

(Foto Prensa Libre: Eirck Avila)

ESCRITO POR:

William Oliva

Periodista de Prensa Libre especializado en Actualidad Internacional y Periodismo Digital con 15 años de experiencia.

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15 de septiembre Centro Histórico Ciudad de Guatemala Desfile Cívico Escolar Día de la independencia 
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