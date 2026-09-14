15 de septiembre: los mejores puntos para ver el Desfile Cívico Escolar en la Ciudad de Guatemala

Este 15 de septiembre, Guatemala conmemorará 205 años de Independencia. Decenas de centros educativos recorrerán las calles del Centro Histórico con sus bandas para celebrar la fecha con música y actividades cívicas.

El Colegio San José de los Infantes será el encargado de encabezar el Desfile Cívico Escolar 2026. Según la Dirección General de Educación Física (Digef), participarán 126 instituciones, entre centros educativos, cuerpos de bomberos y autoridades policiales.

Con la participación de batonistas, gastadores y bandas escolares, el desfile se prolongará por más de cuatro horas. La Digef informó que comenzará en la Séptima Avenida y 18 calle, zona 1, a las 7 horas de este martes.

El recorrido avanzará por la Séptima Avenida hasta el frontispicio de la Catedral Metropolitana. Luego continuará hacia el Palacio Nacional de la Cultura y pasará frente al Edificio Lucky para dirigirse por la Sexta Avenida hasta el parque Jocotenango.

A lo largo del recorrido se espera la asistencia de más de 30 mil personas. Estos son algunos puntos recomendados para observar el Desfile Cívico Escolar y tomar fotografías o videos.

Puntos recomendados para ver el Desfile Cívico Escolar

Punto de salida: el sector comprendido entre la 18 calle y la Séptima Avenida y la 16 calle ofrece espacios amplios para observar el inicio del desfile.

el sector comprendido entre la 18 calle y la Séptima Avenida y la 16 calle ofrece espacios amplios para observar el inicio del desfile. 14 calle y Séptima Avenida: frente a la Escuela Dolores Bedoya de Molina hay un área adecuada para apreciar el paso de las delegaciones.

frente a la Escuela Dolores Bedoya de Molina hay un área adecuada para apreciar el paso de las delegaciones. Frente al antiguo edificio de Telgua, hoy Claro: ubicado entre la 12 y 13 calles y la Séptima Avenida, este espacio ofrece una explanada amplia y buena visibilidad para el público.

ubicado entre la 12 y 13 calles y la Séptima Avenida, este espacio ofrece una explanada amplia y buena visibilidad para el público. Frontispicio de la Catedral Metropolitana: ofrece un espacio amplio para los asistentes y permite observar el paso de las delegaciones antes de que el recorrido continúe hacia el Palacio Nacional de la Cultura.

ofrece un espacio amplio para los asistentes y permite observar el paso de las delegaciones antes de que el recorrido continúe hacia el Palacio Nacional de la Cultura. Plaza de la Constitución: este punto ofrecerá buena visibilidad, pues se informó que se instalarán graderíos en los alrededores de la plaza para los asistentes.

este punto ofrecerá buena visibilidad, pues se informó que se instalarán graderíos en los alrededores de la plaza para los asistentes. Parque San Sebastián: por su amplitud y ubicación, es otro punto para observar el recorrido del desfile.

por su amplitud y ubicación, es otro punto para observar el recorrido del desfile. Parque Jocotenango: será el punto final del Desfile Cívico Escolar y cuenta con espacio para observar la llegada de las delegaciones.

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