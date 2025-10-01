“Esperando a Godot”: fecha, hora y otros detalles sobre esta obra de teatro en Guatemala

DEARS Producciones presenta la obra de teatro Esperando a Godot, una adaptación de la pieza escrita por el autor irlandés Samuel Beckett.

“Es considerada una de las piezas más influyentes del teatro del absurdo. La obra muestra a dos vagabundos, Vladimir y Estragón, que esperan en un camino desolado la llegada de un hombre llamado Godot. Mientras esperan, hablan, discuten, se reconcilian, inventan juegos, se encuentran con otros personajes y repiten rutinas que refuerzan la sensación de tiempo suspendido”, indica el comunicado oficial del evento.

Esta obra fue descrita por su autor como una exploración de la condición del ser humano, donde se entremezclan la incertidumbre, la cotidianidad, el vacío y la imposibilidad de escapar de la espera.

Según los organizadores, la trama no responderá claramente a las interrogantes propuestas ni es una historia convencional. En ese sentido, busca confrontar al espectador con preguntas sobre su propia existencia, el correr del tiempo y el sentido de la vida. Esta obra está recomendada para público adulto, por la complejidad de la temática.

El reparto está conformado por Brad Ventura, Brandon Higueros, Luna Orantes, Sofía Reyes, Ruby Aldana, Joseph Higueros y Danny Aceituno.

Fecha

4 de octubre de 2025 (función única)

Hora

19 horas

Lugar

La Cúpula Teatro, zona 9 capitalina

Precios

Q90 en preventa

Q100 el día del evento

Reservaciones

Si desea asistir, reserve su entrada en el número de WhatsApp 5449-3148.

