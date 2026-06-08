Conocida por proyectos como Venus, El talento y Élite, la actriz española Ester Expósito mira más allá de la actuación y revela sus aspiraciones en el cine y la televisión. La actriz hizo su debut en el Festival de Tribeca, celebrado en la Ciudad de Nueva York, junto con su más reciente proyecto, Dante.

Expósito se integró al proyecto independiente Dante, un thriller psicológico con el que cambia el rumbo de su carrera, dado que interpreta a una "tía de barrio". Ante este proyecto, la actriz ha decidido tomar las "riendas" de su carrera y contempla realizar sus propios proyectos en el futuro.

El pasado 7 de junio, la actriz española llegó al Festival de Tribeca para presentar Dante, donde interpreta a Mac, en una obra del cineasta español Hugo Ruiz. La producción, que Ruiz describe como un proyecto "kinky y punky", cuenta con la participación de Chino Darín, Vicente Romero, Isak Férriz y Asier Etxeandia.

Durante la alfombra roja, Ester Expósito destacó al medio EFE lo positivo que resulta hacer, apostar y confiar en proyectos independientes, y aseguró que el público la verá distinta a otras apariciones.

La carrera de Expósito se vio impulsada por su actuación en la serie de Netflix Élite, donde interpretó a Carla Rosón. Después de ello, la actriz no ha parado de trabajar en proyectos como Venus, El llanto y El talento.

La carrera que ha construido en la actuación es lo que siempre quiso hacer. “Siempre lo tuve claro, y creo que eso es lo que ha hecho que las cosas pasen tan pronto”, agregó en su entrevista con EFE.

¿Qué viene para el futuro?

La carrera de Ester Expósito comenzó en el teatro, lo que la llevó a estudiar interpretación y a participar en diversos montajes teatrales, destaca Vogue. Sin embargo, fue en la serie Vis a vis donde apareció por primera vez en televisión.

Luego de Élite, la actriz española ha participado en varios proyectos, pero para el futuro busca incursionar en nuevas áreas del entretenimiento.

Al ser consultada sobre cómo ve su futuro en la industria dentro de diez años, Ester Expósito destacó que le gustaría trabajar en sus propios proyectos y contar sus propias historias.

La actriz espera no solo dirigir, sino también producir, escribir y actuar. Además, destacó que le gustaría tomar un poco más las "riendas" de lo que desea hacer y no esperar a ver qué llega.

Su fascinación por la actuación se deriva de que puede "tener muchas vidas", lo que la lleva a aprender distintas habilidades y a no dedicarse a un solo trabajo.