“¡Estoy temblando!”: El emotivo momento en que Ricardo Arjona sorprende a una fan en Roma luego de la cancelación de su concierto

“Salí a caminar por Roma. Con el ánimo destrozado por la cancelación de anoche. Me encontré a esta ecuatoriana y no se me ocurrió nada más que cantarle alguna canción”, decía la descripción del video que el guatemalteco compartió en sus redes sociales.

La aficionada llamada Karen es originaria de Ecuador, y tuvo la oportunidad de mantener una conversación con Arjona. “Ella es Karen, estamos en Roma y ella fue al concierto -que se canceló-“, dijo el cantante mientras abrazaba a su seguidora.

La expresión de Karen se llenó de alegría y emoción, mientras Arjona le contaba lo preocupado que estaba por las personas que se dirigieron a la ciudad de Italia para poder verlo.

En un momento, el cantante le dice a Karen si quiere que le cante algún tema. “¿Qué canción quieres que te cante aquí“, le preguntó Arjona.

Es ahí cuando la seguidora le pidió el tema “El Problema”. “Realmente iba a ir al concierto solo por esa canción“, dice emocionada.

Arjona pidió al camarógrafo que se acercara y empezó a cantar los primeros versos de la canción, mientras abrazaba a Karen.

En la última parte del video, Arjona le prometió a su seguidora que buscará la forma de compensar a las personas que viajaron hasta Roma para poder verlo, luego del anuncio de la cancelación del mismo.

“La cabeza la tenemos puesta en qué vamos a hacer con Roma para venir a hacer un concierto para la gente que no pudo asistir“, dijo el cantante.

Finalmente, Arjona abrazó a su seguidora y se disculpó nuevamente por la cancelación de su concierto.

“A mi equipo de trabajo mi agradecimiento por los esfuerzos para hacer posible lo imposible. Mis disculpas para la gente y mi promesa para volver“, escribió Arjona en Instagram.

El video generó muchas reacciones positivas de parte de los usuarios en redes sociales, quienes apreciaron el gesto por parte del cantante.

“Además de ser un buen artista, es un gran ser humano“, “Hay veces que uno no encuentra palabras para definir a una persona” y “Yo me muero si me lo encuentro por la calle“, fueron algunos de los comentarios de los internautas.