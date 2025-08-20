Estrenan monólogo teatral “La simia”, obra que invita a la reflexión y la introspección

La academia Teatralidad presenta el monólogo La simia. Esta puesta escénica será interpretada por la actriz Leslie Marroquín y dirigida por Emerson Leiva.

De acuerdo con el comunicado oficial, el monólogo presenta a Humona, una simia que, a lo largo de los años y mediante un proceso de adaptación, ha dejado el calificativo de animal para integrarse entre los humanos. Ha sido invitada por el gremio científico para impartir una conferencia y mostrarse ante el público y una sociedad civilizada.

“La simia se vuelve un espejo de lo que nosotros llamamos civilización y humanidad”, concluye el comunicado.

Habrá dos presentaciones en el Paraninfo Universitario. La función es apta para público de 15 años en adelante.

Fecha

Sábados 23 y 30 de agosto de 2025

Hora

19 horas

Lugar

Teatro de Arte Universitario. El recinto está ubicado en la 2 avenida 12-40, zona 1 capitalina, Centro Cultural Universitario. (Paraninfo)

Precio

Entrada y parqueo gratuito

