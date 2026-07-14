¿Estuvo Ester Expósito en el partido Francia vs. España?: las bromas que surgieron sobre la relación de la actriz con Kylian Mbappé

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¿Estuvo Ester Expósito en el partido Francia vs. España?: las bromas que surgieron sobre la relación de la actriz con Kylian Mbappé

La estrella de series como Élite y Alguien tiene que morir ha captado la atención del público luego del enfrentamiento entre su natal España y la selección de Francia, donde juega Kylian Mbappé.

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AME9655. NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 07/06/2026.- La actriz Ester Expósito habla en una entrevista con EFE durante el festival de Tribeca este domingo, en Nueva York (EE.UU.). Expósito debutó en el festival de Tribeca con el thriller psicológico 'Dante', un nuevo hito en su carrera de cine y televisión que suma ya una década, y en la que sueña con tomar "las riendas" con proyectos propios, según dijo a EFE. EFE/ Ángel Colmenares

La actriz Ester Expósito habla en una entrevista con EFE durante el festival de Tribeca este domingo, en Nueva York. (Foto Prensa Libre: EFE)

Ester Expòsito que se dio a conocer a nivel mundial por su papel de Carla Rosón en la serie española Élite, ha captado la atención en las redes sociales luego de que muchos se preguntaran si asistiría al enfrentamiento entre su país, España, y la selección de Francia, donde juega Kylian Mbappé, con quien se le ha relacionado sentimentalmente.

La actriz, que mantenía un perfil alejado del mundo del futbol, cobró relevancia en ese deporte luego de que fuera captada desde marzo junto al delantero del Real Madrid C. F. Esa cercanía incluso la habría llevado a interesarse por el futbol y seguir algunos partidos desde las gradas.

Esto llevó a las redes sociales a preguntarse si la actriz española asistiría al enfrentamiento entre Francia y España, así como cuál de las dos selecciones apoyaría. Pese a ello, la actriz se ha mantenido en un bajo perfil y solo reveló a LOS40 Colombia: «Lo sigo un poco, voy viendo los resultados», sin expresar favoritismo.

Asimismo, en sus redes sociales no ha hecho comentarios sobre el Mundial ni sobre el enfrentamiento entre España y Francia, en el que «La Roja» logró el pase a la final tras vencer 2-0 a los franceses.

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En cuanto a si asistió al partido, medios internacionales señalan que no hay pruebas de que estuviera presente en el encuentro, pese a que en las últimas semanas reveló que se encontraba en Estados Unidos. En sus redes sociales tampoco ha dado señales de haber asistido a algún evento relacionado con la Copa del Mundo.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente una relación, los internautas han desatado una ola de comentarios dirigidos a Ester Expósito, al bromear con que «hipnotizó» a Kylian Mbappé para que no jugara como es habitual.

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Luego del resultado del partido, los memes siguieron multiplicándose. En ellos, algunos usuarios señalan que Expósito fue «el mejor fichaje» que la selección española pudo tener para esta Copa del Mundo.

Los internautas bromean con que Expósito fue clave para que el equipo dirigido por Luis de la Fuente triunfara ante Francia, pues habría ayudado a «hipnotizar» a Mbappé para que no mostrara su mejor versión durante el encuentro.

Medios como Latinus destacan comentarios de internautas que incluso afirman, en tono de broma, que Expósito le dio un laxante, lo que habría impedido que el delantero tuviera una actuación destacada ante «La Roja».

Incluso, en las fotografías de la actriz, algunos seguidores dejaron comentarios antes del partido para pedirle que los «ayudara» y que la estrella de «Les Bleus» no mostrara su mejor nivel sobre la cancha.

Por su parte, el jugador compartió varias fotografías en Instagram de sus actuaciones en esta edición del Mundial, acompañadas de la frase: «Es el final». Mientras tanto, los memes han inundado X, Facebook y TikTok.

ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

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