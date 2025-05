Ethel Caterham, la británica de 115 años que ahora es la persona más longeva del mundo

Ethel Caterham, una mujer británica de 115 años, se convirtió en la persona más longeva del mundo tras el fallecimiento de una monja brasileña que ostentaba ese récord, informaron el jueves grupos de investigación especializados.

Caterham nació el 21 de agosto de 1909 en un pueblo de Hampshire, en el sur de Inglaterra, y actualmente reside en una casa de reposo en Surrey, en la misma región.

Ha sobrevivido a su esposo y a sus dos hijas. Según el Grupo de Investigación Gerontológica (GRG), con sede en Estados Unidos, y la base de datos LongeviQuest, Ethel es ahora la persona viva más longeva del planeta, luego del fallecimiento de Inah Canabarro Lucas, de 116 años, en Brasil.

También es la persona británica más longeva de la historia, según la base de datos Oldest in Britain.

Caterham, bisabuela de cinco, tiene tres nietos y celebró su 115 cumpleaños en agosto pasado. Recibió una carta del rey Carlos III, quien la felicitó por un “hito verdaderamente notable”.

“¡Nunca discuto con nadie! Escucho y hago lo que me gusta”, dijo al celebrar su último aniversario, al explicar lo que considera el secreto de su longevidad.

Cuando tenía 18 años, Ethel viajó sola en barco a la India, un trayecto de tres semanas, para trabajar como au pair con una familia militar. Poco después de regresar al Reino Unido, conoció a su futuro esposo, Norman Caterham, en una cena. Se casaron en 1933.

Norman estuvo destinado en Hong Kong y Gibraltar antes de que la pareja regresara al sur de Inglaterra. Falleció en 1976, con más de 60 años de edad.

Ethel Caterham dejó de conducir cuando estaba por cumplir los 100 años y superó un episodio de COVID-19 en 2020, cuando tenía 110, según The Telegraph.

Ese mismo año declaró a la BBC que en su vida había “tomado todo con calma, los altos y los bajos”. En otra entrevista al Salisbury Journal, expresó que en la vida es importante “aprovechar todas las oportunidades que se presentan”, además de “tener una actitud mental positiva y hacer todo con moderación”.

