Eugenio Derbez: qué se sabe sobre la demanda que recibió el actor tras cantar una parte de una canción en “Shrek”

El actor fue la voz de este icónico personaje e impuso su sello personal en el doblaje al realizar varias referencias a la cultura mexicana.

No obstante, una de ellas le valió una demanda por parte de una agrupación mexicana ya que Derbez utilizó sin su consentimiento una de sus canciones en la exitosa película de Shrek 2.

En 2004, el grupo Clímax, intérprete de la popular canción Mesa que más aplauda, demandó a Eugenio Derbez al usar su tema en la adaptación latinoamericana de la segunda parte de la historia del ogro verde.

El actor mexicano habló sobre el tema en una entrevista y explicó cómo se le ocurrió utilizar esta canción en su doblaje del personaje de Burro.

“Para esta película estaba de moda la de la ‘Mesa’ y digo: ‘Vamos a meterla’. El caso es que a todos les gustó la idea, pero no teníamos los derechos. Y yo digo: ‘No, es un grupo de aquí de Veracruz, tocan en un table, imagina que su rola esté en una película internacional mundial'”, confesó el comediante.

Eugenio Derbez estaba seguro que el grupo Clímax no tendría problemas con que se utilizara su canción en la película de Shrek 2 e incluso pensó que estaría agradecido por dar a conocer su tema a nivel internacional.

“Entonces meto la de ‘Mesa que más aplauda’ y le firmó a DreamWorks de que yo era el responsable. Sale la película y viene la demanda”, confesó.

Después de recibir la demanda por la utilización de este tema, Eugenio Derbez tuvo que acudir a una reunión con el representante del grupo, en la que se le comentó al actor que DreamWorks tendría que pagar varios millones de dólares por esta situación.

“Tuve que acudir a una reunión con un tipo y me dijo: ‘Vamos a demandar a la compañía no sé por cuántos millones de dólares’. Y yo: ‘Hay un problema, ustedes están viendo DreamWorks, pero aquí tengo un papelito donde yo me hago responsable y al que vas a tener que demandar es a mí, y yo no tengo el capital de esa gente'”, relató Derbez.

Finalmente, el actor mexicano y la agrupación Clímax llegaron a un acuerdo tras varios meses de negociación y la demanda millonaria no se llevó a cabo.

“Después de varios meses de demandas y de estira y afloja, acabó todo en un acuerdo con ellos en el que tuve que grabarles un disco. Un disco que anda perdido por ahí en el que viene la versión de ‘Mesa que más aplauda’ con el Lonje Moco, con Aarón Abasolo y otros. Es la misma canción pero con todos mis personajes cantando. No sé cómo la comercializaron, pero de ahí sacaron una lanita”, concluyó Eugenio Derbez.