Evento en Museo Miraflores unirá música, física y astronomía este 11 de abril

El programa STEAM Guatemala, liderado por la doctora Magdalena Waleska Aldana Segura y el doctor Julián Félix, ambos destacados en ciencia con el apoyo de de AGA, Club Constelación Quetzal & IAU NOC Guatemala, presentarán una propuesta cultural y científica inédita para el Museo Miraflores: una velada que une el lenguaje universal de la música con los principios fundamentales de la física y culmina, bajo el cielo guatemalteco, en una observación astronómica guiada.

Esta experiencia está diseñada para públicos de todas las edades y busca democratizar el acceso a la ciencia y al arte, al convertir al Museo Miraflores en un escenario donde convergen la herencia cultural maya y la curiosidad humana por el cosmos.

Aldana Segura es una científica guatemalteca que ha alcanzado prestigio internacional gracias a su notable trabajo en la educación científica.

Recientemente, fue incluida en el programa “Global Spotlight” de la Sociedad Americana de Física (APS). Es actual docente en la Universidad Galileo y profesora de Física en la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac). Además, fue seleccionada para el programa Global Spotlight de la APS, una de las organizaciones científicas más prestigiosas a escala mundial.

La APS, fundada en 1899, cuenta con más de 48 mil miembros y es responsable de publicaciones científicas de renombre, como Physical Review y Physical Review Letters. Este reconocimiento subraya la dedicación de Aldana Segura a la promoción de la ciencia, especialmente en el ámbito educativo.

Julián Félix Valdez, científico mexicano y profesor investigador, es reconocido internacionalmente por su labor en el campo de la física de partículas elementales. Es un activo promotor de la ciencia, organiza eventos públicos como “Electro Week” y “Cuanta”, donde los estudiantes presentan sus prototipos y experimentos a la sociedad. También ha publicado libros y artículos sobre la historia de la relatividad y la mecánica cuántica. Su impacto académico lo sitúa dentro del 3% de los mejores científicos a escala mundial, según el AD Scientific Index.

Actualmente, desempeña un papel clave en la Universidad de Guanajuato (UG), donde dirige el Laboratorio Internacional de Partículas Elementales. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), en el Nivel II, y se especializa en la detección de rayos cósmicos y el estudio de partículas elementales.

En el 2024, fue galardonado con la medalla de bronce en los QS Reimagine Education Awards por su enfoque innovador en la enseñanza de la ciencia, al integrar la investigación directamente con el aprendizaje de los estudiantes.

Fecha:

Sábado 11 de marzo

Lugar:

Museo Miraflores

7a. calle 21-55, zona 11, Paseo Miraflores, Ciudad de Guatemala

Horario:

17 y 18 horas

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