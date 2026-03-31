El niño prodigio David López clasifica a final de la Olimpiada Internacional de Greenwich

Un correo electrónico recibido a las 3 de la mañana a finales de marzo llevó la noticia a David López: había sido confirmado como finalista para la Olimpiada Internacional de Greenwich (IGO) en la categoría en línea de storytelling STEM. El siguiente paso será esperar al 16 de mayo, cuando se presentará ante un jurado en línea para exponer su proyecto.

lGO es una prestigiosa competición de proyectos organizada por la North London Grammar School en el Reino Unido. Funciona como un centro global para la innovación, reuniendo a jóvenes talentos de todo el mundo para que demuestren su creatividad y destreza científica en el corazón de Londres.

Los jueces de la IGO son profesionales de la ciencia, la ingeniería y /o la industria, comprometidos con la evaluación imparcial de cada proyecto. La mayoría de los jueces poseen un doctorado o un título equivalente y/o cuentan con al menos un año de experiencia relevante.

El storytelling es el arte de contar historias y, en el ámbito STEM, se relaciona con metodologías educativas basadas en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Este acrónimo, originado en Estados Unidos, proviene de las iniciales en inglés de estas disciplinas.

Se trata de un nuevo logro para el guatemalteco David López, quien el 2 de abril cumplirá 11 años. En el 2025 recibió una medalla, un diploma y un trofeo que lo identifican como uno de los 100 niños prodigio del mundo.

Las olimpiadas en las que David representará a Guatemala se organizan desde hace cuatro años. Existen dos modalidades para participar: una presencial y otra en línea. "Nosotros esta vez aplicamos en línea, porque es un viaje caro y largo. Lo que ellos buscan es que los participantes presenten proyectos en diferentes categorías", explica Pamela López, madre y supervisora de David en la competencia.

David participó en storytelling STEM porque le gusta escribir. "En el colegio teníamos que presentar una historia: un microbio que viajó desde la Tierra a través de un escombro que salió disparado por el impacto de un asteroide en Marte, y tuvo que sobrevivir allá", describe David, al comentar parte de la historia que lo ha hecho acreedor a estar entre los finalistas.

Su trabajo se titula Two Years in Another Planet (Dos años en otro planeta).

"Un sábado nos pusimos a estudiar qué decir e hicimos el video para participar", comenta el guatemalteco, quien ha estado activo en los últimos meses al motivar a otros niños y adolescentes dentro y fuera de Guatemala en el mundo de la ciencia.

¿Y ahora qué sigue?

El 16 de mayo deberá presentar en línea ante un jurado. Todo lo expuesto en el video lo deberá presentar en vivo, y el jurado le hará preguntas sobre su proyecto.

Su historia se basa en su imaginación, pero también en hechos científicos. Aborda conceptos como extremófilos (microorganismos que prosperan en condiciones extremas), panspermia (hipótesis que sugiere que la vida en la Tierra proviene del espacio exterior), litopanspermia (transferencia de microorganismos entre planetas a través de rocas o meteoritos) y elementos de astrobiología.

David aplica lo que ha aprendido e investigado en su storytelling. Él mismo aclara que no se trata de un hecho comprobado, sino de una teoría científica respaldada, agrega López.

Más de David López

En los últimos meses, el niño ha promovido el Club Constelación Quetzal, que ofrece un curso gratuito de ciencia para niños y adolescentes, en el que 180 participantes completaron la primera fase. Más de 20 maestros del área científica donan su tiempo.

El proyecto comenzó de forma estructurada en septiembre del 2025, con un plan piloto. Pamela López y David coordinaron alianzas con entidades guatemaltecas dedicadas a la astronomía para poner en marcha la iniciativa. El resultado fue la participación de 59 niños en clases virtuales, divididos en dos grupos según su edad, y 136 estudiantes más en dos escuelas que recibieron el contenido en diferido.

“Fueron cuatro clases virtuales sobre astronomía, una hora a la semana durante un mes”, detalla Pamela. Además, la Asociación Guatemalteca de Astronomía impartió talleres de telescopio, en los que los niños aprendieron a armar y utilizar sus equipos, según detalló la madre en un artículo publicado en Prensa Libre.

El club culminó en el 2025 con dos observaciones en el Palacio Nacional de la Cultura, donde los estudiantes pusieron en práctica lo aprendido.

Una actividad junto a niños del Patojismo en que compartieron con David López. (Foto Prensa Libre: cortesía Pamela López)

El equipo docente incluye a Édgar Castro, director del Instituto de Astronomía de la Universidad Galileo; Melisa Solares, Jessica Xitumul y Luis Mijangos, de la NaecGT-IAU; Mario Gálvez, de la Agice; Héctor del Cid y Wálter Ordóñez, del Club de Ciencias de la Usac; Carlos Ramos, del Club Constelación Quetzal; Eleonora Poitevin, Marcell Maldonado y José González, de la AGA; Waleska Segura, Víctor Pineda y Katherine Álvarez, de Steam Program Guatemala, y Sergio Montúfar, de Pinceladas Nocturnas.

También participó con un grupo de América Latina con quienes formaron el grupo Constelación Amadic, un nombre creado a partir de las iniciales de sus nombres: André, María, Anna, David, Isabella y Caleb. Juntos participaron en el NASA Space Apps Challenge 2025, el desafío de aplicaciones espaciales de la NASA, realizado del 4 al 5 de octubre de 2025.

Aunque su proyecto no fue seleccionado oficialmente, decidieron continuar con la iniciativa y hacerla pública, con el objetivo de acercar la ciencia a más niños en la región y en el mundo.

Crearon un cuento interactivo titulado Aventuras de una llamarada solar, cuando el Sol estornuda —¡Achuuu!. El mismo se encuentra disponible en español, inglés y portugués en la página https://amadic2025.my.canva.site/.