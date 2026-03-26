Exposición fotográfica de Graciela Iturbide en Guatemala: fechas y horarios

Algunas de las obras emblemáticas de la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide serán expuestas en el Centro Cultural de España en Guatemala, a partir del sábado 11 de abril del 2026.

Se trata de una muestra curada por la española Elena Navarro, quien presenta una selección de trabajos de Iturbide, como Juchitán, Pájaros, Cholos, Autorretratos y Frida, esta última dedicada a retratos de Frida Kahlo.

La exposición será inaugurada el sábado 11 de abril, a las 12 horas, en el Centro Cultural de España, 6a. avenida 11-02, zona 1, edificio Lux. Permanecerá abierta de martes a sábado, de 10 a 19 horas, hasta el 18 de julio.

La fotógrafa Graciela Iturbide es conocida por sus imágenes en blanco y negro de comunidades locales de su natal México. En el 2025 fue galardonada con el Premio Princesa de Asturias de las Artes, en reconocimiento a su aporte a la cultura iberoamericana.

También recibió el premio Hasselblad y el William Klein Award, la Medalla de Oro de las Bellas Artes en México y la condecoración de Oficial de la Orden de las Artes y las Letras de la República Francesa.

Fecha:

Inauguración: sábado 11 de abril, a las 12 horas.

Visitas: martes a sábado, del 14 de abril al 18 de julio de 2026

Hora:

De 10 a 19 horas

Lugar:

Centro Cultural de España en Guatemala, 6a. avenida 11-02, zona 1, edificio Lux.

Precio:

Entrada gratuita

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*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

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