¿Encontraron a D’Artagnan? Analizan posibles restos del mosquetero

Más de tres siglos después de su muerte, los posibles restos del célebre mosquetero francés D’Artagnan fueron localizados en la iglesia de San Pedro y San Pablo, en la ciudad neerlandesa de Maastricht.

Según medios internacionales, el hallazgo se realizó en marzo del 2026 durante trabajos de reparación del suelo del templo, que había sufrido un hundimiento parcial en febrero pasado.

El esqueleto estaba enterrado en una tumba frente al altar del templo, junto a una bala de mosquete y una pequeña moneda de bronce acuñada en 1660, según dijo el arqueólogo independiente Wim Dijkman a CNN.

El hallazgo coincide con registros históricos sobre la muerte de Charles de Batz de Castelmore, conocido como D’Artagnan, quien murió en 1673 durante una ofensiva del ejército francés para tomar la ciudad, tras recibir el impacto de una bala de mosquete en la garganta o el pecho.

Guiado por la teoría de la historiadora francesa Odile Bordaz, quien sostenía que el cuerpo de D’Artagnan probablemente fue enterrado cerca del campamento francés, Dijkman llevaba unos 25 años solicitando permiso a las autoridades eclesiales para realizar la excavación.

Los expertos señalan que los indicios apuntan a que podría tratarse del militar francés que sirvió como hombre de confianza del rey Luis XIV y jefe de los mosqueteros, un cuerpo de élite encargado de la protección personal del monarca.

Para verificar la identidad, se tomó una muestra de ADN, principalmente de piezas dentales, que ya fue enviada a un laboratorio en Múnich (Alemania), donde se comparará con el material genético de un descendiente de la familia De Batz, cuya línea paterna aún se conserva en el sur de Francia, en las cercanías de Aviñón.

Además, se realiza un análisis de isótopos de estroncio para determinar la región en la que nació la persona a quien pertenecen los restos.

El célebre mosquetero formó parte de la guerra de Holanda, un conflicto que involucró a Francia, Münster, Colonia e Inglaterra contra las Provincias Unidas de los Países Bajos entre 1672 y 1678.

Su historia fue inmortalizada en la novela Los tres mosqueteros, del autor francés Alexandre Dumas, quien lo popularizó como el cuarto mosquetero junto a Athos, Porthos y Aramis. La historia también fue llevada al cine y a series de televisión, lo que aumentó su fama.