Exposición sobre el Hermano Pedro en Antigua Guatemala: fechas, horarios y entrada

Se cumplen 400 años del nacimiento de el santo hermano Pedro de San José de Betancur, nacido en las Islas Canarias en 1626, cuya labor se desarrolló en Guatemala. Esta celebración ha inspirado a diferentes actividades dedicadas al santo como la organizada por el Centro Cultural de Antigua Guatemala.

"Santo Hermano Pedro: El hombre que fue caridad" es un recorrido diseñado para descubrir la vida y obra del primer Santo Canario-Guatemalteco, cuya herencia sigue guiando el corazón de nuestra comunidad, dicen los organizadores.

La exposición muestra diferentes estampas y reflexiones acerca de la vida del santo.

El Hermano Pedro de San José de Betancur fue proclamado santo el martes 30 de julio del 2002, ante más de 700 mil fieles, en una ceremonia sin precedentes y con la presencia del papa Juan Pablo II.

Fecha:

Cierra el 23 de mayo

Horario:

Lunes a viernes: de 9 a 13 y de 14 a 18 horas

Sábados y domingos: de 10 a 17 horas

Lugar:

Centro Cultural de Antigua Guatemala (Junto a la Catedral de Antigua Guatemala)

Entrada:

gratuita

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