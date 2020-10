Fallece a los 77 años Conchata Ferrell, actriz de “Two and a Half Men”

La actriz estadounidense Conchata Ferrell, famosa por su personaje de “Berta” en la serie Two and a Half Men, falleció el lunes a los 77 años, informaron varios medios de comunicación.

De acuerdo con unotv.com, Ferrel, la “carismática y sarcástica actriz”, falleció después de un paro cardíaco.

La estrella encarnó a “Berta” durante las más de 10 temporadas que duró la serie.

La estadounidense, dos veces nominada a los premios Emmy, murió en el Hospital Sherman Oaks, California.

“Un amor absoluto, una profesional consumada, una amiga genuina, una pérdida dolorosa e impactante. Berta, tu limpieza era un poco sospechosa”, dijo Charlie Seen en las redes sociales, con quien la actriz compartió créditos, citado por el medio.

Según el Diario Digital, Ferrel “cuenta con más de 45 participaciones en películas y series desde 1974″, sumado a sus presentaciones teatrales.

Nació en Virginia Occidental el 28 de marzo de 1943. Durante su carrera artística fue galardonada con varios premios y reconocimientos.

an absolute sweetheart

a consummate pro

a genuine friend

a shocking and painful loss.

Berta,

your housekeeping

was a tad suspect,

your "people"keeping was perfect.

💕©️💕 pic.twitter.com/cJMK8APgQV

— Charlie Sheen (@charliesheen) October 13, 2020