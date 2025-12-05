Fallece Mario Alberto Carrera, escritor, crítico y Premio Nacional de Literatura que marcó generaciones

La mañana del viernes 5 de diciembre se confirmó la muerte de Mario Alberto Carrera Galindo, escritor, catedrático y miembro de la Academia Guatemalteca de la Lengua. Nació el 27 de octubre de 1945 y falleció la tarde del jueves 4 de diciembre, aproximadamente a las 14 horas. Fuentes cercanas informaron que había estado enfermo en días recientes, aunque no se ha confirmado la causa del fallecimiento.

En una entrevista publicada en Prensa Libre, a propósito de su novela La escritora y Martel, comentó: “Mi sensibilidad literaria es de tipo introspectiva. Me interesa más la psicología, el alma y la conducta humana. También estoy muy influido por Sigmund Freud y la corriente del psicoanálisis. Cuando escribo, trato de hacer literatura en esa línea. En un país que produce literatura de tipo social, me veo como una excepción al hacer literatura personal íntima del yo y de la psicología”.

Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Rafael Landívar (1973), y en Lengua y Literatura Española e Hispanoamericana por la Universidad de San Carlos (1980), cursó estudios de posgrado en ambas universidades.

Fue profesor universitario, columnista en diversos diarios y diplomático entre 1999 y el 2005, periodo en el que representó a Guatemala en Italia, Grecia y Colombia. También fue catedrático invitado en la Universidad de Harvard.

Carrera tomó posesión en la Academia Guatemalteca de la Lengua el 12 de septiembre del 1982 con un discurso sobre la poesía de Luz Méndez de la Vega. Ocupó cargos de secretario, tesorero y subdirector entre el 2015 y el 2018.

Ganador del Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias (1999), recibió además el premio de cuento de la Fundación Carlos F. Novella (1998) y la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica (1997).

Entre sus obras destacan La cólera, Cuentos psicoeróticos, Hogar, dulce hogar, Diario de un tiempo escindido, Tratado de fascinología y de muerte y En el ataúd del incrédulo. Su legado incluye también estudios literarios sobre Miguel Ángel Asturias, Rafael Arévalo Martínez y José Milla, entre otros autores nacionales.