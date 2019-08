Fanáticos del cine despiden a Peter Fonda, el rebelde que retrató con su moto a EE. UU.

Peter Henry Fonda nació en 1940 en Nueva York, EE. UU. Su papel más conocido es el de Easy Rider (1969). (Foto Prensa Libre: EFE)

Varias décadas después, cinéfilos de todo el mundo desempolvaron la icónica imagen del joven rubio con lentes semioscuros y chaqueta de cuero sobre una moto para recordar a Peter Fonda, un rebelde que retrató la sociedad estadounidense de finales de los 60 y los años 70 del siglo pasado.

Lea también Jane Fonda revela que fue violada Londres/AFP 3 de marzo de 2017 a las 03:07h

Su muerte, este viernes a los 79 años, revivió para muchos las escenas de la película Easy Rider, traducida al español en algunos países como Busco mi destino, una producción en la que compartió honores con Dennis Hopper y Jack Nicholson y que dio a conocer a este integrante de la talentosa familia Fonda.

Hijo del reconocido actor Henry Fonda y hermano de la no menos famosa Jane Fonda, Peter Fonda cautivó a los amantes del cine con su papel en esta cinta (de la que fue productor y coguionista), por la que además fue nominado a un Óscar al mejor guion original.

“Actor, director, hombre amadísimo. Alma gentil, generosa, sabia”, escribió sobre él en su cuenta de Twitter el destacado cineasta mexicano Guillermo del Toro.

En su mensaje, recomendó buscar Easy Rider (1969), pero también The Hired Hand (1971).

“Ayudó a cambiar el cine, pero también vivió una vida llena de amor e hizo el mundo mejor”, remató Del Toro sobre Fonda, quien en 1977 logró otra nominación a un Óscar como mejor actor por la cinta Ulee’s Gold, por la que en 1998 recibió un premio Globo de Oro como mejor actor y el Premio de los Críticos de Nueva York.

Sobreviviente de un balazo accidental en el estómago a los diez años (experiencia que inspiró a John Lennon a escribir la canción She Said, She Said), Fonda dio sus primeros pasos en la compañía Omaha Playhouse para luego ir a Broadway y de ahí a Hollywood, según reseña el portal IMDb.

“Adiós a Peter Fonda, a una forma de entender la vida y el cine. Más allá del mito familiar, dibujó el esquema del rebelde de finales de los 60 y el outsider de los 70″, resaltó en Twitter Ángel Sala, director del Festival de Cine Fantástico de Sitges (España).

“Dos películas míticas, biker movies anárquicas y eternas a ver una y mil veces: Los Ángeles del infierno (The Wild Angels, Roger Corman, 1966) y la hoy tan obligada Easy Rider (1969)… brindemos por Peter a ritmo de Steppenwolf”, añadió en otro de sus mensajes.

En la filmografía de Peter Fonda destacan títulos como Outlaw Blues, Dirty Mary, Crazy Larry y Race with the Devil, así como una breve aparición en Bodies, Heat & Motion, de la que su hija, Bridget Fonda, fue protagonista. Su otro hijo, Justin Fonda, también ha estado vinculado a la gran pantalla.

Más recientemente, Peter Fonda participó en The Laramie Project (2002), una producción de HBO, y tuvo papeles estelares en The Maldonado Miracle (2003), que dirigió la actriz mexicana Salma Hayek, y Wooly Boys (2004), en la que actuó junto a Kris Kristofferson.

“Adiós a un hijo de la contracultura americana, rebelde, hijo, hermano y padre de actores”, destacó en Twitter el director Alfonso Albacete, quien se refirió a Fonda como “todo un referente, actor, guionista y productor” y a quien deseó “buen viaje”.

Contenido relacionado:

>Guillermo del Toro inspira el primer “Cine de terror” en México

>Harry Styles rechaza ser el príncipe de La Sirenita

>Así es el estilo fílmico de Quentin Tarantino