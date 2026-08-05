Fans de Spider-Man: Brand New Day vivieron una insólita confusión en un cine y el momento se volvió viral

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Fans de Spider-Man: Brand New Day vivieron una insólita confusión en un cine y el momento se volvió viral

Una proyección equivocada durante una función de Spider-Man: Brand New Day provocó confusión entre los asistentes y desató reacciones en redes sociales.

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LONDON (United Kingdom), 29/07/2026.- British actor and cast member Tom Holland arrives for the UK premiere of 'Spider-Man: Brand New Day' at the Odeon Luxe Leicester Square in London, Britain, 29 July 2026. (Cine, Reino Unido, Londres) EFE/EPA/TOLGA AKMEN

El actor británico y miembro del reparto Tom Holland llega al estreno en el Reino Unido de 'Spider-Man: Un nuevo día' en el Odeon Luxe Leicester Square de Londres. (Foto Prensa Libre: EFE)

Tom Holland ha conquistado la gran pantalla con el reciente estreno de Spider-Man: Brand New Day, donde Peter Parker enfrenta a un nuevo villano y experimenta un cambio genético. Fue durante una proyección de la película cuando seguidores del superhéroe vivieron una insólita confusión.

El contraste entre el contenido que los asistentes esperaban ver y el que comenzó a proyectarse generó sorpresa. Mientras todos esperaban ver a Tom Holland en la pantalla, el cine comenzó a proyectar una comedia dramática con una trama de contenido sexual.

Por un error de programación, en lugar de exhibir Spider-Man: Brand New Day, en la que se esperaba ver al Hombre Araña salvar Nueva York, se proyectó el inicio de I Want Your Sex, dirigida por Gregg Araki.

El hecho fue grabado y compartido por Ayoo Ríos en su cuenta de Instagram, junto con el mensaje: "Cuando vas a ver la nueva película de Spider-Man pero ponen la película equivocada".

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Se conoce que los asistentes esperaban disfrutar de la película de Marvel; sin embargo, se proyectó parte de la cinta protagonizada por Olivia Wilde, la cual tiene clasificación para adultos.

El video muestra cómo los asistentes observan con confusión la proyección e incluso cuestionan si estaban en la sala correcta o qué película debía exhibirse allí. Mientras avanza la grabación, se escucha a varios asistentes pedir al personal del cine que corrigiera la proyección.

El usuario que compartió la confusión mostró que el error ocurrió al inicio de la proyección de la película protagonizada por Olivia Wilde, Cooper Hoffman, Mason Gooding y Chase Sui Wonders. Posteriormente, la exhibición fue corregida.

Lo que más llamó la atención fue el contraste entre ambas producciones, ya que Spider-Man: Brand New Day está dirigida a público de todas las edades, mientras que I Want Your Sex cuenta con clasificación para mayores de edad.

I Want Your Sex narra la historia de Erika Tracy (Olivia Wilde), una artista contemporánea de estilo provocador que conoce a Elliot Bell (Cooper Hoffman), quien se convierte en su asistente.

Con el tiempo, Erika Tracy convence a Elliot Bell de convertirse en su musa; sin embargo, la relación evoluciona hasta convertirlo en su esclavo, quien debe satisfacer sus fantasías.

El contraste entre ambas películas llevó a numerosos internautas a comentar el error de proyección. Infobae destacó que la confusión pudo haberse originado porque ambas cintas llegaron a las salas de cine en Estados Unidos el 31 de julio.

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ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

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