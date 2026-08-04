“No es una reacción impulsiva”: la reflexión de Ariana Grande al anunciar su retiro de la vida pública

Una vez finalice Eternal Sunshine Tour, Ariana Grande se retirará temporalmente de la vida pública, en septiembre, al considerar que ha sido víctima del continuo escrutinio público en redes sociales por su estado físico.

Su representante destacó a medios como People: "Ariana se alejará temporalmente de la vida pública una vez que finalice la gira Eternal Sunshine Tour", y añadió que la artista se tomará un merecido descanso de ser "sometida a un escrutinio público constante e incesante".

Como parte de esta decisión, la intérprete de Hate That I Made You Love Me también decidió retirarse de la reposición en el West End de Sunday in the Park with George, cuyo estreno estaba previsto para el 2027.

Esta producción de Stephen Sondheim la reuniría con su compañero de reparto Jonathan Bailey y llegaría a los escenarios el próximo verano. El pasado 3 de agosto, la artista dijo a su público: "El anuncio que se hizo ayer no fue una reacción impulsiva".

Durante un concierto en el United Center, de Chicago, Grande explicó que su decisión era algo que había planeado desde hacía tiempo y que venía considerando en secreto desde hacía mucho tiempo, según recopiló People.

El anuncio ocurrió tras el incremento de comentarios en redes sociales sobre el estado físico de Ariana Grande, principalmente después del lanzamiento del videoclip Petal, el pasado 31 de julio.

La avalancha de comentarios sobre su apariencia en el videoclip Petal llevó a Ariana Grande a comunicar su retiro temporal de la vida pública debido al "continuo escrutinio público", según detalló su representante.

Medios como Vanitatis destacan que, durante la promoción de las dos entregas de Wicked, Grande fue objeto de constantes comentarios sobre su estado físico; sin embargo, habría sido tras el estreno de Petal cuando decidió retirarse temporalmente de la vida pública.

Sin embargo, medios como People y la BBC destacan las declaraciones de la artista, de 33 años, quien afirmó que había escuchado la preocupación de sus seguidores, que temían que la negatividad estuviera afectándola. No obstante, recalcó que nada podía estar más alejado de la realidad, según recopiló la BBC.

En sus palabras, señaló: "Hay que establecer límites; los seres humanos a veces necesitan un descanso". Por ello, dejó claro que su decisión surgió de un proceso de reflexión y empoderamiento.

Pese a los diversos comentarios, la BBC recoge otra reflexión de Grande: "No importa qué rumores haya por ahí, nada podrá distorsionar mi realidad, ni será más real para mí que este amor que compartimos. Los amo, esto es lo que siempre quiero... el resto no me corresponde a mí cargarlo".