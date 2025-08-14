Feria de Jocotenango 2025: recorrido del cortejo procesional en honor de la Virgen de la Asunción

Como cada año, cargadores llenos de devoción, amor y esperanza llevan en hombros la imagen de la Virgen de la Asunción. El cortejo procesional inicia en la comuna de Jocotenango, zona 2 de la capital, y recorre el Centro Histórico de la ciudad de Guatemala.

Esta celebración religiosa tiene profundas raíces históricas. Su origen se remonta al pueblo de Jocotenango, cuyo primer asentamiento se encontraba cerca del valle de Panchoy, donde los indígenas jocoteaos formaban parte de los pueblos tributarios a la ciudad capital. Tras la fundación de la Nueva Guatemala de la Asunción en el 1776, este pueblo fue reubicado en el valle de la Ermita, hoy conocido como zona 2.

Desde entonces, la Virgen de la Asunción se convirtió en el símbolo religioso que dio identidad al nuevo asentamiento. Más que una devoción, su presencia se consolidó como el eje espiritual de una celebración que hoy entrelaza cultura, fe y legado histórico.

Fue el rey Carlos III quien proclamó a la Virgen de la Asunción como patrona de la localidad, marcando así el carácter oficial y religioso de su culto. Como señala la historia local, la Virgen “fue el centro imaginario que cohesionó a la comunidad jocoteca”, legitimando el traslado forzoso desde Santiago de Guatemala.

Su devoción creció con el paso del tiempo: presidió los primeros altares improvisados de la nueva ciudad antes de contar con un templo propio y fue coronada por el papa Juan Pablo II. Actualmente, su imagen descansa en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, en la zona 2 de la capital, desde donde cada año renace una tradición que honra su papel como emblema espiritual y cultural del pueblo jocoteco.

Como cada año, la Virgen de la Asunción recorrerá las calles de la ciudad de Guatemala en un cortejo solemne. Datos de la Pastoral de Religiosidad Popular y del portal Cucuruchos en Guatemala señalan que este será el recorrido para el 2025:

Fecha:

Viernes 15 de agosto del 2025

Lugar:

Salida: Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, zona 2, ciudad de Guatemala

Recorrido: Centro Histórico

Horarios:

6.30 horas: salida

7.30 horas: parque Jocotenango

8.30 horas: templo de La Recolección

8.50 horas: iglesia de Santa Catalina

9.30 horas: entrada a Catedral Metropolitana

11.10 horas: salida de Catedral Metropolitana

12.25 horas: templo histórico de San Francisco

14 horas: Arco de Correos

14.50 horas: parroquia de Santo Domingo

15.25 horas: parroquia de La Merced

16.35 horas: parque Isabel la Católica

18 horas: entrada

Precios:

Las actividades son gratuitas

