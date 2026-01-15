Feria del Chicharrón y Paseo de las Flores en Mixco 2026: horario, conciertos, actividades y recomendaciones

En el marco de los 500 años de fundación de Mixco, el próximo sábado 17 de enero se celebrará la Feria del Chicharrón y la cuarta edición del Paseo de las Flores.

Desde las 8 horas, Mixco se vestirá de fiesta en una jornada que concluirá cerca de la 1 de la mañana del domingo 18 de enero. El evento reunirá gastronomía y naturaleza.

Participarán cerca de 80 chicharroneros. En la conferencia de prensa se notificó que se esperan cerca de 200 mil visitantes.

Mixco tiene dos ediciones de la Feria del Chicharrón: una en agosto y otra en enero, esta última es realacionada en la celebración del Paseo de las Flores, en honor a la Virgen de Morenos. La Calle Real de la zona 1 será decorada con flores para la ocasión.

En el Paseo de las Flores se tendrá a las 14 horas el Show de los tres Huitecos, así como grupos artísitcos.

Fecha:

Sábado 17 de enero

Horario:

Agenda artística en la Feria del Chicharrón

21.00 horas – Tributo a Los Ángeles, por Fer Avendaño

8.00 horas – Marimba Orquesta Municipal

10.00 horas – La Tortura

12.00 horas – La Clínica Tropical

14.00 horas – Los Miseria Cumbia Band

16.00 horas – La Saga

18.00 horas – DJ Doggy

20.00 horas – El Compa

20.50 horas – Show de luces

Lugar:

Centro Histórico de Mixco y calles aledañas

Entradas:

Gratuita

(No se permite el ingreso de bebidas alcohólicas)

En el lugar se venderán alimentos y bebidas

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí.