Feria del Chicharrón y Paseo de las Flores en Mixco 2026: horario, conciertos, actividades y recomendaciones
Mixco celebrará la Feria del Chicharrón y el Paseo de las Flores 2026. La actividad se llevará a cabo el próximo sábado 17 de enero e incluirá una amplia agenda cultural y gastronómica.
La Feria del chicharrón se ha vuelto una actividad que atrae a miles de participantes en Mixco. (Foto Prensa Libre: Esbin García)
En el marco de los 500 años de fundación de Mixco, el próximo sábado 17 de enero se celebrará la Feria del Chicharrón y la cuarta edición del Paseo de las Flores.
Desde las 8 horas, Mixco se vestirá de fiesta en una jornada que concluirá cerca de la 1 de la mañana del domingo 18 de enero. El evento reunirá gastronomía y naturaleza.
Participarán cerca de 80 chicharroneros. En la conferencia de prensa se notificó que se esperan cerca de 200 mil visitantes.
Mixco tiene dos ediciones de la Feria del Chicharrón: una en agosto y otra en enero, esta última es realacionada en la celebración del Paseo de las Flores, en honor a la Virgen de Morenos. La Calle Real de la zona 1 será decorada con flores para la ocasión.
En el Paseo de las Flores se tendrá a las 14 horas el Show de los tres Huitecos, así como grupos artísitcos.
Fecha:
Sábado 17 de enero
Horario:
Agenda artística en la Feria del Chicharrón
21.00 horas – Tributo a Los Ángeles, por Fer Avendaño
8.00 horas – Marimba Orquesta Municipal
10.00 horas – La Tortura
12.00 horas – La Clínica Tropical
14.00 horas – Los Miseria Cumbia Band
16.00 horas – La Saga
18.00 horas – DJ Doggy
20.00 horas – El Compa
20.50 horas – Show de luces
Lugar:
Centro Histórico de Mixco y calles aledañas
Entradas:
Gratuita
(No se permite el ingreso de bebidas alcohólicas)
En el lugar se venderán alimentos y bebidas
