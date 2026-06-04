Festival de Junio 2026: cine, teatro, música y freestyle entre las actividades del 4 al 7 de junio

En una celebración de las diversas disciplinas artísticas, el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias será el punto de encuentro para la XXI edición del Festival de Junio, evento que ofrece una agenda con actividades de cine, danza, música, teatro y exposiciones.

Con más de 60 actividades programadas, el festival se desarrollará del 2 al 28 de junio. Durante ese período, los guatemaltecos podrán asistir a diversas presentaciones, tanto gratuitas como de bajo costo, con el propósito de fomentar el acercamiento a las artes.

La agenda, que reúne a artistas guatemaltecos, incluye espacios de comedia, exposiciones como la muestra de grabados de Miguel Ángel Asturias y homenajes a músicos, así como presentaciones internacionales como El amante infiel, obra que reúne a los actores Juan Soler, Alexis Ayala, Mauricio Islas y Claudia Lizaldi.

Para el primer fin de semana de actividades, el festival ofrecerá obras de teatro como 75 puñaladas y presentaciones musicales como Zona Neón en vivo, que ocuparán diversos espacios del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

El evento, pensado para distintas generaciones y gustos artísticos, ofrecerá del jueves 4 al domingo 7 de junio actividades de poesía, cine de género, música y freestyle.

La exposición Grabados de Miguel Ángel Asturias estará disponible para el público durante los días hábiles del festival, hasta el 28 de junio. Para ingresar, es necesario reservar una entrada gratuita por medio del portal del festival.

Estas son las actividades de la primera semana y los datos que debe conocer para asistir.

Agenda de actividades

Jueves 4 de junio

75 puñaladas

Por: Oniria Producciones

Hora: 18 horas

Lugar: Teatro de Cámara “Hugo Carrillo”

Precio: Q100

15 Velas de la Poesía

Por: Poetry Slam Guatemala

Hora: 18 horas

Lugar: Teatro de Bolsillo

Precio: Q80

Viernes 5 de junio

El amante infiel

Por: YL Producciones

Lugar: Gran Sala “Efraín Recinos”

Hora: 16 horas y 20 horas

Precio: Platea: Q400 Palco 1 y balcón 1: Q300 Palco 2 y balcón 2: Q200



Sábado 6 de junio

Luces de Broadway

Por: Limalimón Producciones

Hora: 20 horas

Lugar: Gran Sala “Efraín Recinos”

Precio: Q150

Freestyle Iberoamericano

Hora: 17 horas

Lugar: Teatro de Cámara “Hugo Carrillo”

Precio: gratuito con boleto

Cine de Género

Por: William's Producciones

Hora: 19 horas

Lugar: Tras Bastidores

Precio: Q50

Domingo 7 de junio

Zona Neón en vivo

Por: Limalimón Producciones

Hora: 11 horas

Lugar: Gran Sala “Efraín Recinos”

Precio: Q50

Los músicos de Bremen

Por: Producciones Tercera Llamada

Hora: 16 horas

Lugar: Teatro de Cámara “Hugo Carrillo”

Precio: Q50

Lugar

Gran Sala “Efraín Recinos” del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

Venta de boletos:

https://festivaldejunio.mcd.gob.gt/todos-los-eventos/

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