Escenario
Festival de Junio 2026: cine, teatro, música y freestyle entre las actividades del 4 al 7 de junio
Con más de 60 actividades en su programación, el Festival de Junio invita a los amantes de las artes a una celebración que reúne diversas disciplinas. Estas son algunas de sus actividades.
El Centro Cultural Miguel Ángel Asturias es un recinto que cuenta con varios espacios para promover el arte y la cultura. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)
En una celebración de las diversas disciplinas artísticas, el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias será el punto de encuentro para la XXI edición del Festival de Junio, evento que ofrece una agenda con actividades de cine, danza, música, teatro y exposiciones.
Con más de 60 actividades programadas, el festival se desarrollará del 2 al 28 de junio. Durante ese período, los guatemaltecos podrán asistir a diversas presentaciones, tanto gratuitas como de bajo costo, con el propósito de fomentar el acercamiento a las artes.
La agenda, que reúne a artistas guatemaltecos, incluye espacios de comedia, exposiciones como la muestra de grabados de Miguel Ángel Asturias y homenajes a músicos, así como presentaciones internacionales como El amante infiel, obra que reúne a los actores Juan Soler, Alexis Ayala, Mauricio Islas y Claudia Lizaldi.
Para el primer fin de semana de actividades, el festival ofrecerá obras de teatro como 75 puñaladas y presentaciones musicales como Zona Neón en vivo, que ocuparán diversos espacios del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
El evento, pensado para distintas generaciones y gustos artísticos, ofrecerá del jueves 4 al domingo 7 de junio actividades de poesía, cine de género, música y freestyle.
La exposición Grabados de Miguel Ángel Asturias estará disponible para el público durante los días hábiles del festival, hasta el 28 de junio. Para ingresar, es necesario reservar una entrada gratuita por medio del portal del festival.
Estas son las actividades de la primera semana y los datos que debe conocer para asistir.
Agenda de actividades
Jueves 4 de junio
75 puñaladas
- Por: Oniria Producciones
- Hora: 18 horas
- Lugar: Teatro de Cámara “Hugo Carrillo”
- Precio: Q100
15 Velas de la Poesía
- Por: Poetry Slam Guatemala
- Hora: 18 horas
- Lugar: Teatro de Bolsillo
- Precio: Q80
Viernes 5 de junio
El amante infiel
- Por: YL Producciones
- Lugar: Gran Sala “Efraín Recinos”
- Hora: 16 horas y 20 horas
- Precio:
- Platea: Q400
- Palco 1 y balcón 1: Q300
- Palco 2 y balcón 2: Q200
Sábado 6 de junio
Luces de Broadway
- Por: Limalimón Producciones
- Hora: 20 horas
- Lugar: Gran Sala “Efraín Recinos”
- Precio: Q150
Freestyle Iberoamericano
- Hora: 17 horas
- Lugar: Teatro de Cámara “Hugo Carrillo”
- Precio: gratuito con boleto
Cine de Género
- Por: William's Producciones
- Hora: 19 horas
- Lugar: Tras Bastidores
- Precio: Q50
Domingo 7 de junio
Zona Neón en vivo
- Por: Limalimón Producciones
- Hora: 11 horas
- Lugar: Gran Sala “Efraín Recinos”
- Precio: Q50
Los músicos de Bremen
- Por: Producciones Tercera Llamada
- Hora: 16 horas
- Lugar: Teatro de Cámara “Hugo Carrillo”
- Precio: Q50
Lugar
Gran Sala “Efraín Recinos” del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
Venta de boletos:
https://festivaldejunio.mcd.gob.gt/todos-los-eventos/
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