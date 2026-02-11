Festival de la Marimba “Latidos de Hormigo”: fechas, horarios y agrupaciones que se presentarán

En el marco del Día Nacional de la Marimba, símbolo patrio de Guatemala, el Ministerio de Cultura y Deportes invita a la celebración del Festival de la Marimba “Latidos de Hormigo”, organizado por el Departamento de Instituciones Artísticas de la Dirección de Fomento de las Artes.

El evento, que se realizará del 16 al 19 de febrero del 2026, será la antesala de la conmemoración del Día Nacional de la Marimba, el 20 de febrero, cuando diversas agrupaciones se presentarán para rendir homenaje a este instrumento.

Las teclas de la marimba resonarán en el Patio de la Vida del Palacio Nacional de la Cultura durante cuatro días de presentaciones artísticas, con repertorios tradicionales y contemporáneos, en una celebración que honra la identidad musical guatemalteca.

Al compás de las armoniosas melodías, músicos celebrarán este instrumento que forma parte de la identidad social y cultural del país. Su conmemoración comenzó en 1978, cuando fue declarado Instrumento Nacional y se estableció el 20 de febrero como su día de celebración.

Su importancia se reforzó el 31 de agosto de 1999, cuando fue reconocido como Símbolo Nacional, lo que consolidó su relevancia en la identidad nacional, la cual se honra con este festival musical.

Fecha:

Del 16 al 19 de febrero del 2026

Hora:

14 horas

Lugar:

Patio de la Vida, Palacio Nacional de la Cultura, Ciudad de Guatemala, zona 1

Precios y localidades:

Boletos gratuitos

Entradas:

Puede adquirir su entrada en las redes sociales oficiales del Ministerio de Cultura y Deportes.

Programa:

Festival de la Marimba “Latidos de Hormigo”

16 de febrero: Marimba de Concierto de Bellas Artes

17 de febrero: Marimba Femenina de Concierto Ixoqib' Ajq'ojomab'

18 de febrero: Agrupación marimbística Q’ojonel Soon

19 de febrero: Marimba de Concierto del Palacio Nacional

