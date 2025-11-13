Festival de las Flores 2025: artistas invitados, espectáculos en vivo y espacios para conciertos en Antigua Guatemala

Antigua Guatemala será el epicentro del arte efímero los días 15 y 16 de noviembre, durante la celebración del noveno Festival de las Flores, que reunirá a más de tres mil artistas cuyas creaciones convertirán la ciudad en una galería al aire libre.

El festival, que se desarrollará en el corazón de la Ciudad Colonial, abarcará desde la 1a. calle hasta la 6a. calle, entre la 1a. avenida y la 7a. avenida, perímetro que ha sido denominado por la Mesa de Logística y Movilidad del Festival como el área de instalaciones florales, donde los visitantes podrán recorrer las distintas exposiciones.

Dentro de este perímetro se ubicarán los escenarios designados para más de 12 artistas, entre bandas, solistas y agrupaciones, que ofrecerán espectáculos para el entretenimiento de los asistentes.

Para esta ocasión, los organizadores prevén la visita de más de 350 mil turistas, entre nacionales y extranjeros, durante el fin de semana, así como un flujo estimado de 100 mil vehículos circulando por las calles de Antigua Guatemala. Se espera que el festival sea un momento de alegría familiar.

Escenarios del Festival de las Flores

Para la celebración musical, Andrea Contreras, presidenta del Festival, compartió a Prensa Libre que se contará con dos escenarios el fin de semana, donde las personas podrán bailar, cantar y disfrutar de las presentaciones en vivo. Los escenarios estarán ubicados en:

Cooperación Española

Plaza Central de Antigua Guatemala

Dentro de las sorpresas programadas, Contreras detalló que habrá un espectáculo de Tamagochy y una sorpresa especial en el arco de Santa Catalina.

Presentaciones musicales

Artistas de distintos géneros compartirán escenario durante el fin de semana en la Plaza Central de Antigua Guatemala, entre ellos:

Sábado 15 de noviembre:

Ness (Ana Laura del Valle)

Anaité

Andrea Alvarenga

Los Turistas

Los Últimos Forajidos

The Payson

Otra presentación destacada será la de la Joven Orquesta Municipal, que se situará en la 1a. avenida sur, entre la 5a. y 6a. calle oriente. Según indicó la municipalidad, la orquesta se presentará entre las 15 y 17.30 horas.

Domingo 16 de noviembre:

Chepe Maltez

Miguel Nájera

Marimba Chixot (del Inguat)

Adagio

Compañía de Baile Folclórico

The Rubber Souls

Presentaciones artísticas

Durante el fin de semana también participarán artistas invitados que llenarán de arte y cultura el escenario de Cooperación Española, entre ellos:

Encuentada

Tamagochy

Artista invitado especial

El humor llegará a Antigua Guatemala cuando Panchorizo haga reír al público con una tarde llena de buen humor, música y sabor. Su presentación será en el Bosque de Antigua Cerveza.