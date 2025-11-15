Festival de las Flores 2025: puntos imperdibles y actividades del 15 y 16 de noviembre en Antigua Guatemala

La celebración del arte, la cultura y la creatividad ha comenzado en Antigua Guatemala con la novena edición del Festival de las Flores, que este año tiene como tema: “Antigua, ciudad de las artes, donde florecen las estrellas”.

La ciudad colonial se ha convertido en una galería artística floral que adorna monumentos, plazas y espacios públicos, mezclando la belleza de las flores con los escenarios únicos de Antigua, en homenaje a personajes como Cruz España, Luis de Lión, Van Gogh y Frida Kahlo, quienes rompieron esquemas.

Los organizadores han diseñado una ruta peatonal para apreciar los espacios donde las flores vestirán de primavera la ciudad. Esta se extiende desde la 1a. calle hasta la 6a. calle, entre la 1a. avenida y la 7a. avenida, donde más de tres mil artistas adornarán fachadas, monumentos, barrios e incluso bicicletas.

Entre música, arte y múltiples actividades, Antigua Guatemala celebra el mes de las flores, llevando la primavera a sus calles coloniales. Está programada la participación de más de 12 artistas, entre bandas, solistas y agrupaciones, que ofrecerán espectáculos para el entretenimiento de los asistentes.

Actividades programadas

El Festival de las Flores ofrecerá una variada agenda de actividades para su novena edición, que incluye proyecciones de películas, talleres, conciertos y exposiciones.

15 de noviembre

Exposición fotográfica “Florecer en el tiempo”

Lugar: Mesón Panza Verde

Durante todo el mes de noviembre

Exposición "El jardín de las estrellas"

Lugar: Santo Domingo del Cerro

Taller "Pintando con primaveras"

Lugar: El Bosque de Antigua Cerveza

Hora: 11.00–13.00 horas

Proyección de la película "El camino de Xico"

Lugar: El Bosque de Antigua Cerveza

Hora: 18.00–20.00 horas

16 de noviembre

Taller de bordado floral en tote bags (por Punto y Cocido)

Lugar: El Bosque de Antigua Cerveza

Hora: 11.00 horas

Taller de postales en acuarela (por The Postcard Studio)

Lugar: El Bosque de Antigua Cerveza

Hora: 10.00–12.00 horas

Taller "Pintando con primaveras" (con Ecofiltro)

Lugar: El Bosque de Antigua Cerveza

Hora: 12.00–14.00 horas

15 y 16 de noviembre

Taller “Creando tu propia rosa eterna en papel” (por Alianza Francesa)

Lugar: Plaza del Artista

Hora: 10.00–16.00 horas

Mercadito de las Flores

Concursos florales

Presentaciones artísticas

Conciertos en el Parque Central y la Cooperación Española

Puntos y recorridos de Antigua Guatemala

A continuación, algunos de los espacios que participan con instalaciones florales y actividades del festival:

Rinconcito de las Flores: 5a. avenida Sur 34 A1

Hotel Posada del Hno. Pedro: 3a. calle Oriente núm. 3

Taco Bell: 4a. calle Poniente núm. 18

Mercado de Artesanías “Entre Volcanes”: 4a. calle Poniente, final

Luces Utz Antigua: 6a. avenida Norte núm. 11

Pollo Campero: 5a. avenida Norte núm. 14

Casa de los Gigantes: 7a. calle Oriente núm. 18

Doña Luisa Xicotencatl: 4a. calle Oriente núm. 12

La Bodegona Supermercados: 4a. calle Poniente núm. 27

Frigoscandia: sector Landívar, locales 25–26, zona 0

Hotel y Restaurante La Sin Ventura: 5a. avenida Sur núm. 8

McDonald’s: 4a. calle Poniente núm. 21

Restaurantes La Estancia: 4a. calle Poniente núm. 15 A

Cielitos by Naif: 6a. calle Poniente núm. 27

La Pastelería by Sofía Cobián: 6a. avenida Norte núm. 14 B, local 2

El Viejo Café: 6a. avenida Norte núm. 14 B, local 2 / 4a. calle Oriente núm. 44, barrio Concepción

Topis Cerámica: 5a. avenida Norte núm. 20 B

Restaurante Mamá Güita: Alameda del Calvario núm. 8

Aqua Antigua: 4a. avenida Norte núm. 16

Restaurante Welten: 4a. calle Oriente núm. 21

Patsy, S. A.: 4a. calle Poniente, casa núm. 20

Arte Colonial y Arte Sacro: 7a. calle Poniente, casa 6A

Nathaly, Ropa y Accesorios: calzada Santa Lucía, local 4C

JL Jordani: 3a. calle Oriente, casa 30-D

Dulce Rosita: 7a. avenida Norte núm. 3

Café Café Más Sano: calzada Santa Lucía núm. 16 Norte

Café Café Guatemala: 7a. avenida Norte núm. 18 B

Hotel Ojalá: 7a. avenida Norte núm. 1

La Taquiza Antigua: 3a. calle Poniente núm. 38 B

Yellow House Hostel B&B: 1a. calle Poniente núm. 24

Hotel Museo Spa Casa Santo Domingo: 3a. calle Oriente núm. 28 A

Monoloco, S. A.: 5a. avenida Sur núm. 6

El Mercadito de Artesanías: 6a. avenida Norte núm. 6 A

Tienda Colibrí Textiles: 4a. calle Oriente núm. 3 B

Yomchis: calzada Santa Lucía Norte núm. 20

Hot Chipilín: 6a. calle Poniente núm. 17

Comercial Catalina: calzada Santa Lucía, Portal del Comercio, local 15

La Rosona Coffee Shop: 6a. avenida Sur núm. 8

La Repostería: calzada Santa Lucía núm. 13

Cajeo Pastry Shop y Muoti: 2a. calle Poniente núm. 33 A

Los Tres Tiempos: 6a. avenida Sur núm. 7

Charleston: 6a. avenida Norte núm. 1

Liceo Antigueño: 3a. calle Oriente núm. 11

Antigua Entre Flores: Calle del Arco, 5a. avenida Norte núm. 31

Hotel Los Pasos: 9a. calle Oriente núm. 00–19

Café Hecho en Casa: 7a. avenida Norte

Mapa de los puntos estratégicos del noveno Festival de las Flores. (Foto Prensa Libre: Redes sociales Festival de las Flores)