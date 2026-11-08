Festival de las Flores 2026: fechas, horarios y actividades para disfrutar de Antigua Guatemala

Enamorados de la eterna primavera y amantes de la cultura y el arte, un grupo de emprendedores guatemaltecos decidió comenzar en el 2017 un proyecto llamado Festival de las Flores.

Lo que comenzó como un pequeño proyecto hoy llena de colores los balcones, las puertas y las calles de Antigua Guatemala. Su objetivo es convertir la ciudad colonial en una gran obra de arte.

Desde sus inicios hasta la fecha, han participado más de cuatro mil artistas, se han impartido más de 200 talleres y se han realizado más de 50 exposiciones. Una de ellas consistió en llenar de flores el asteroide B612, hogar de El Principito.

En el 2026, el Festival de las Flores celebra su décimo aniversario bajo el concepto de la Eterna Primavera en Guatemala y convierte nuevamente, durante un fin de semana, la ciudad colonial en un jardín viviente.

Sus parques, fachadas y otros espacios se adornarán con arreglos florales que llenarán de color y aroma las calles, para que tanto los turistas nacionales como los extranjeros disfruten de un fin de semana en conexión con la naturaleza.

¿Cuándo es el Festival de las Flores?

Fecha: 14 y 15 de noviembre del 2026.

El segundo fin de semana de noviembre se realizará el evento principal de la décima edición del Festival de las Flores, con diversas actividades, música, arte y convivencia comunitaria. Durante la celebración se destacará la belleza floral de Antigua Guatemala.

¿Dónde es el Festival de las Flores?

El festival se celebra en Antigua Guatemala, en sus calles, parques, plazas y rincones emblemáticos, donde artistas, floristas y voluntarios transforman la ciudad en un jardín viviente.

¿A qué hora es el Festival de las Flores?

La ciudad colonial se convertirá en un jardín viviente de 8 a 22 horas. Sin embargo, las calles permanecerán decoradas durante todo el fin de semana.

¿Cuál es la temática de este año?

Bajo el lema "Ciudad floreciente", este año los organizadores del Festival de las Flores dedicarán el evento a recordar que Antigua Guatemala siempre ha florecido. De esta manera, exaltarán la esencia de la ciudad colonial, sus habitantes, sus visitantes y los rincones que la mantienen como un destino único en el mundo.

¿Cuánto cuesta la entrada al Festival de las Flores?

Al ser una festividad al aire libre, la entrada es gratuita.

¿Qué actividades habrá en el Festival de las Flores?

Además de las exposiciones principales del fin de semana del 14 y 15 de noviembre, el Festival de las Flores 2026 contará con las siguientes actividades:

Jardines conmemorativos

Diversos espacios de la ciudad colonial se transformarán en jardines conmemorativos para ofrecer a los visitantes una experiencia diferente, inspirada en el lema "Ciudad floreciente".

Fecha: Del 7 al 15 de noviembre del 2026.

Desfile de Carros "Inicia la Primavera"

Como parte de las actividades de bienvenida al Festival de las Flores, se realizará una nueva edición del desfile de carros, que promete un recorrido lleno de magia, encanto y flores.

Fecha: 13 de noviembre.

Concursos florales

Los organizadores invitan a los vecinos de Antigua Guatemala a participar y dejar florecer su imaginación en los concursos florales, que tendrán las siguientes categorías:

Barrio con Mejor Actitud

Categoría Libre

Categoría Fachadas

Bicicletas

Monumental

Otras actividades

Durante la celebración también se ofrecerán actividades artísticas y musicales, así como un mercadito.