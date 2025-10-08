Festival del Centro Histórico: presenta el Lago de los Cisnes, por el Ballet Nacional de Guatemala “Christa Mertins”

La última actividad del Festival del Centro Histórico 2025 será la presentación del ballet El lago de los cisnes, a cargo del Ballet Nacional de Guatemala “Christa Mertins”. Estará bajo la dirección de Sonia Marcos y el montaje coreográfico de Claudia Yax.

La obra transcurre entre el amor y la magia, y enlaza en sus cuadros la eterna lucha entre el bien y el mal. Los protagonistas son el príncipe Sigfrido, enamorado de Odette, joven convertida en cisne por el hechizo del malvado Von Rothbart, y Odile, el cisne negro e hija del brujo.

El cierre protocolario será el sábado 11 de octubre, a las 18 horas, y tendrá como protagonista al Ballet Nacional de Guatemala, que presentará esta obra. El desfile de clausura será el domingo 12 de octubre en el Paseo de la Sexta y la Plaza Mayor, con el Encuentro Nacional de Conviteros, que reunirá a cientos de integrantes de estas agrupaciones provenientes de distintos puntos del país.

Este año, el 28 Festival del Centro Histórico se celebra con casi 134 actividades programadas para disfrutar de arte, cultura y sana diversión.

El Festival del Centro Histórico es organizado por la Municipalidad de Guatemala, el Ministerio de Cultura y Deportes, el Instituto Guatemalteco de Turismo y la Universidad de San Carlos, con el respaldo de diversas instituciones aliadas y el aporte de Cervecería Centro Americana.

Fecha

Sábado 11 de octubre

Hora

18 horas

Lugar

Plaza Mayor de la Constitución – 7 avenida, entre 6.ª y 8.ª calles, zona 1

Precios y localidades :

Actividad gratuita

