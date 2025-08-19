Festival del Pepián 2025: gastronomía, tradición y cultura en Chimaltenango

Con una gran variedad de platos, el Festival del Pepián, Bebidas y Postres celebrará su quinta edición, en la que más de 60 participantes pondrán a prueba sus dotes culinarias con sus mejores recetas.

Los asistentes podrán degustar los platillos, además de disfrutar música en vivo con la internacional marimba Avelira, el baile folclórico de las Internacionales Abuelitas de El Tejar y muchas actividades para toda la familia.

Declarado Patrimonio Cultural Intangible de la Nación en el 2007 por el Ministerio de Cultura y Deportes, el pepián es un platillo tradicional de la cultura guatemalteca.

Su nombre proviene de la pepitoria, un ingrediente esencial que le aporta su sabor distintivo y su particular textura.

Fecha

Domingo 31 de agosto

Hora

A partir de las 10 horas

Lugar

Centro Comercial Plaza Real Chimaltenango

Precio

Entrada y parqueo gratuita.

