Festival Paseo de Catrinas 2026: tradición mexicana, arte y color llenaron el Centro Histórico de Guatemala

El arte y la tradición mexicana vinculados con el Día de Muertos llegaron este 25 de octubre al Paseo de la Sexta, en la zona 1 de la capital, con la tercera edición del Festival Paseo de Catrinas, que reunió a artistas del maquillaje y el vestuario para dar vida a las emblemáticas catrinas y catrines.

Durante el desfile, aproximadamente 50 participantes recorrieron las calles del Centro Histórico caracterizados como estos personajes representativos de la cultura mexicana. La actividad atrajo a decenas de guatemaltecos que se acercaron para apreciar sus elaborados maquillajes y atuendos.

La Catrina, una de las figuras más reconocidas del Día de Muertos, no surgió como un personaje festivo, sino como una crítica social. Según información del Gobierno de México, el grabador José Guadalupe Posada creó la figura conocida como la Calavera Garbancera.

Con el tiempo, el personaje adquirió la apariencia elegante con la que se le identifica en la actualidad, después de que el muralista Diego Rivera lo incorporara en su obra Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, en la que lo representó con un atuendo distinguido y lo popularizó como la Catrina.

Esta figura de la cultura mexicana fue la protagonista del festival, que, además de destacar el trabajo de maquillistas y diseñadores de moda, busca promover el intercambio cultural entre Guatemala y México.

Mariel Gómez, directora del Festival Paseo de Catrinas, explicó a Guatevisión que en esta tercera edición participaron aproximadamente 50 personas caracterizadas como catrinas, con el apoyo de artistas y diseñadores de moda.

Artistas guatemaltecos participan en el tercer Festival Paseo de Catrinas 2026. (Foto Prensa Libre: Moisés Xec)

Gómez destacó que la actividad busca fortalecer el intercambio cultural y resaltar las tradiciones que comparten Guatemala y México en torno a la conmemoración de los difuntos.

"Estamos desfilando con unas maravillosas artistas en vestuario, en maquillaje, tenemos fotógrafos, es decir, que esto está preparado con mucho amor para todos ustedes", expresó.

Artistas guatemaltecos participan en el tercer Festival Paseo de Catrinas 2026. (Foto Prensa Libre: Moisés Xec)

Una de las participantes explicó que su vestuario estaba inspirado en el "destello chapín", con el propósito de representar la unión de las culturas mexicana y guatemalteca.

Durante el desfile también se representó a la Calavera Garbancera, acompañada de un xoloitzcuintle, así como a catrinas tradicionales, regionales y de estilo glamur.